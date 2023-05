Polska siatkówka znalazła remedium na pandemię i wojnę

Kryzys gospodarczy nie ułatwia organizacji imprez sportowych. Polski Związek Piłki Siatkowej (PZPS) nic sobie z tego nie robi i wciąż przyciąga nad Wisłę rywalizację na najwyższym, światowym poziomie.

Wybuch wojny w Ukrainie mocno wpłynął na życie społeczne i polityczne, nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Miał również spory wpływ na szeroko pojęty świat sportu.

Siatkówka potępiła Rosję i wykluczyła ją z gry

Niektóre konfederacje błyskawicznie podjęły decyzję o wykluczeniu rosyjskiej reprezentacji i klubów z rozgrywek międzynarodowych. W innych przepychanki trwają do dziś i wciąż nie wiadomo na przykład, jak będzie to wyglądać w czasie najbliższych igrzysk olimpijskich i czy rosyjscy sportowcy będą mogli wystąpić pod neutralną flagą czy nie zostaną dopuszczeni do walki o medale.

- Siatkówka była jedną z dyscyplin, które powiedziały Rosji zdecydowane "nie". Jestem dumna zarówno z europejskiej (CEV), jak i światowej federacji (FIVB). W porównaniu z innymi dyscyplinami decyzje zostały podjęte bardzo szybko - komentuje Ewa Grzegorczyk, dyrektor pionu marketingu, sprzedaży i organizacji imprez w Polskim Związku Piłki Siatkowej.

PZPS zorganizował mistrzostwa świata bardzo szybko - w trzy miesiące

W wyniku wojny mocno skomplikowała się również sytuacja związana z organizacją dużych imprez. Kryzys gospodarczy, z którym boryka się cała Europa, wpłynął m.in. na sponsorów, którzy mniej chętnie sięgają do kieszeni, by promować się poprzez sport. Polski Związek Piłki Siatkowej nie ma jednak takich problemów.

- Jesteśmy bardzo dobrym organizatorem, więc znaleźliśmy remedium zarówno na pandemię, jak i inne trudności - podkreśla Ewa Grzegorczyk.

Wraz ze swoim zespołem udało jej się zorganizować ubiegłoroczne mistrzostwa świata zaledwie w trzy miesiące, co jest nie lada wyczynem. Jak udało im się tego dokonać? Co PZPS szykuje dla siatkarskich kibiców w tym roku? O tym rozmawialiśmy podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

