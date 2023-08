Polska sieć dyskontów znacząco poprawia wyniki

Sieć supermarketów Dino Polska wypracowała w pierwszym półroczu 2023 roku ponad 12 miliardów przychodów ze sprzedaży. Między innymi wyższa sprzedaż pozwoliła zwiększyć zysk netto o ponad 30 proc. rok do roku.

W pierwszym półroczu 2023 roku przychody grupy Dino wyniosły 12,1 mld zł i były o 38,3 proc. wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W samym drugim kwartale 2023 roku przychody grupy Dino wyniosły 6,55 mld zł i były o 34 proc. wyższe niż w II kwartale 2022 roku.

Zysk netto z pierwszego półrocza wyniósł prawie 633 mln zł i był o 36 proc wyższy rok do roku.

W samym drugim kwartale spółka zarobiła 362 mln zł, więcej o prawie 33 proc. rok do roku.

W pierwszym półroczu 2023 roku zysk EBITDA (przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami) zwiększył się rok do roku o 31,4 proc. do 1,03 mld zł. Marża EBITDA wyniosła 8,51 proc., podczas gdy w pierwszy półroczu 2022 roku było to 8,96 proc.. W samym drugim kwartale 2023 r. zysk EBITDA zwiększył się o 26,8 proc., do 571,4 mln zł, a marża EBITDA wyniosła 8,73 procent.

W drugim kwartale 2023 roku uruchomione zostały 62 nowe sklepy Dino. Łącznie w pierwszym półroczu 2023 r. otwartych zostało 116 nowych sklepów w stosunku do 162 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na dzień 30 czerwca 2023 roku sieć Dino liczyła 2272 markety, o 297 więcej niż przed rokiem.

Giełdowa kapitalizacja Dino Polska przekracza obecnie 42 miliardy złotych. 51,2 proc. akcji posiada założyciel sieci, Tomasz Biernacki.

