Polska spełniła kolejny warunek z unijnej polityki spójności. Zostały jeszcze trzy

Komisja Europejska potwierdziła spełnienie przez Polskę kolejnego warunku z perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 – poinformował minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Spełniony warunek dotyczy polityki na rzecz włączenia społecznego i ograniczenia ubóstwa - poinformował w czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Polska największym beneficjentem polityki spójności. Na projekty będzie mogła przeznaczyć 76 mld euro

Jak wskazał resort funduszy i polityki regionalnej, tym samym Polska spełniła już 17 z 20 warunków. Do potwierdzenia pozostały ostatnie 3 warunki.

- Zależy nam na tym, by jak najszybciej uzyskać potwierdzenie z KE w sprawie pozostałych 3 warunków. Dlatego prowadzimy aktywny dialog z KE. Równolegle bardzo intensywnie pracujemy nad przygotowaniami do rozpoczęcia wdrażania programów. Otrzymaliśmy z Komisji zaliczki na realizację wszystkich programów. Komitety monitorujące przyjmują kryteria wyboru projektów, uruchamiane są pierwsze nabory projektów, oceniane są pierwsze projekty i zawierane są pierwsze umowy o ich dofinansowanie. Według stanu na 2 maja we wszystkich programach zostało ogłoszonych łącznie 70 naborów i podpisano 10 umów o dofinansowanie - poinformował PAP minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

- Warunkowość w przyznawaniu środków z budżetu UE jest standardową procedurą, której podlegają wszystkie państwa członkowskie UE w perspektywie na lata 2021-2027 - dodał.

MFiPR przypomniało, że 30 czerwca 2022 r. Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa na lata 2021-2027. Na jej podstawie Polska będzie mogła przeznaczyć na realizację projektów w całym kraju 76 mld euro. W perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 Polska pozostanie największym beneficjentem polityki spójności spośród wszystkich państw członkowskich UE.

Wszystkie kraje Unii Europejskiej muszą spełnić cztery podstawowe warunki, by korzystać z funduszy unijnych

Aby móc skorzystać z funduszy unijnych na lata 2021-2027, wszystkie państwa członkowskie UE muszą spełnić cztery podstawowe warunki horyzontalne dotyczące zamówień publicznych, pomocy państwa, stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Resort przypomniał, że w zależności od wybranego obszaru wsparcia, państwa członkowskie muszą także spełnić dodatkowo odpowiednie warunki tematyczne dotyczące m.in. sieci szerokopasmowych, efektywności energetycznej budynków, zarządzania w sektorze energii, energii odnawialnej, zarządzania ryzykiem, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony bioróżnorodności, planowania transportu, rynku pracy, równouprawnienia płci, kształcenia i szkolenia, włączenia społecznego i ograniczenia ubóstwa, integracji Romów oraz opieki zdrowotnej i długoterminowej.

