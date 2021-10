Polska sprzedała uprawnienia do emisji CO2 po 59,63 euro

Polska 13 października 2021 na aukcji uprawnień do emisji CO2 (EUA) sprzedała pulę 2 066 500 uprawnień do emisji po 59,63 euro /EUA, co oznacza, że przychód ze sprzedaży uprawnień EUA w tej aukcji wyniósł ponad 123 mln euro.

