Polska stoi przed ogromną szansą, której nie można zmarnować

Rozmawiamy Brunonem Bartkiewiczem. Rafał Kerger, nasz redaktor naczelny, zapytał prezesa ING BSK m.in. o kondycję polskiej gospodarki, inflację, kredyty frankowe i przyszłość gotówki.

Jak pan ocenia kondycję banków po upadku SVB i problemach Credit Suisse? Czy ma to wpływ na sektor bankowy w Polsce i w Europie?

- Polskie banki w zasadzie nie były zaangażowane w problemy Credit Suisse czy banków amerykańskich. W Polsce nie mamy do czynienia z falą braku zaufania do banków i wycofywania środków przez podmioty korporacyjne. Te zjawiska – jeśli są zauważalne – to bardziej w sąsiedniej strefie euro niż u nas. Na kurs złotego nie ma to także przełożenia.



Bardziej mówimy tu o wyciąganiu dobrych wniosków i lekcji. Jedno jest pewne - podważanie zaufania do instytucji takiej jak bank, który jest instytucją ważną, ale jednocześnie wrażliwą, nie jest dobre. Wszystkim nam powinno zależeć na stabilności sektora finansowego.



Czy kapitały własne banków na pewno są jednak na odpowiednim poziomie? Byłoby dobrze, gdyby banki były stabilne w, jak się to modnie dziś ujmuje, turbulentnej gospodarce.



- Pojęcie kapitałów w instytucji bankowej jest elementem złożonym. Regulatorzy i podmioty nadzorcze w tym zakresie mają różne postrzeganie i same wymogi kapitałowe, w wyrażeniu procentowym, nie obrazują całości ryzyka.

Mamy różne definicje aktywów ważonych ryzykiem i ich proporcji w stosunku do nominalnych wartości zaangażowanej, mamy inne wyceny kapitału potrzebnego na pokrywanie ryzyk niefinansowych. Mamy wreszcie inne podejścia do buforów, które są kreowane w zakresie wymogów kapitałowych.

Polski sektor bankowy zawsze charakteryzował się wysokimi wymogami kapitałowymi i buforami. Jeśli chodzi o poziom zabezpieczenia kapitałowego sektora, to myślę, że dobrze byłoby powiedzieć, że po prostu jest on wyższy niż w innych krajach.

Czy chce pan przez to powiedzieć, że sektor bankowy w Polsce jest dzięki temu bardziej bezpieczny?

- Tak, na pewno jest bardziej bezpieczny. Poza tym to, co chroni sektor bankowy w Polsce, to fakt, że jest bardzo tradycyjny, ze stosunkowo niewielką liczbą transakcji, operacji, pozycji bilansowych i niebilansowych, które mają charakter zarobkowy, ale niezwiązany z bezpośrednią obsługą potrzeb klienta.Największe banki w Polsce są bankami wielosegmentowymi, z dużym rozproszeniem zarówno aktywów, jak i części depozytów. Struktura sektora finansowego czy bankowego, który mamy w Polsce, jest względnie bezpieczna, co zresztą jest widoczne chociażby w proporcjach i wskaźnikach takich jak udział depozytów gwarantowanych w strukturze. Przypominam, że jakkolwiek byśmy nie próbowali definiować depozytów gwarantowanych w układzie amerykańskim, bank SVB praktycznie takich depozytów nie miał.

Większą obawę mam wobec niepotrzebnego poddawania naszego sektora obciążeniom podatkowo-regulacyjnym i nieracjonalność formuły wyliczenia podatku bankowego.

Nie chodzi tu o samą wysokość podatku, a o fakt, że podatek jest naliczany wprost od aktywów, co powoduje zaburzenia i odciska się w poważny sposób na rozbudowie rynku kapitałowego w Polsce. Podatki w różnych formach dla banków w Polsce i składki BFG są duże. Aż do października zeszłego roku to obciążenie było na poziomie najwyższym z możliwych obciążeń, które były w tym zakresie stosowane w Europie.

Sprawa kredytów frankowych pokonała tamę rozsądku i logiki

Banki w Polsce są też obciążone rozpędzającym się kryzysem frankowym...



- Podstawowym elementem, który powinien prowadzić do wzmocnienia stabilności polskiego sektora bankowego, jest eliminowanie elementów napięciowych, niepewności, w tym właśnie problemu frankowego.

Od blisko 6 lat jestem zwolennikiem ustawowego rozwiązania problemu kredytów frankowych, ponieważ oddanie tych spraw do rozstrzygania sądom, w chwili gdy mamy nieuporządkowany schemat tego, co jest klauzulą abuzywną, czy samo stosowanie kursu frankowego do przeliczeń – jest merytorycznym błędem.

Ciężko zresztą mówić o abuzywności, kiedy wszystkie podmioty w kraju przez blisko dekadę uznawały, że kredyt frankowy to absolutnie prawidłowe rozwiązanie. Dzisiaj mamy chowanie głowy w piasek i mówienie „mnie tam nie było”, ale prawda jest taka, że wszyscy politycy, eksperci, analitycy tam byli i to była umowa społeczna, zwyczaj rynkowy.

A dzisiaj mamy kwestionowanie samego faktu funkcjonowania kredytu we frankach szwajcarskich i na podstawie tego wysuwanie daleko idących wniosków, w tym unieważnianie długoterminowych umów – co jest aberracją. Do tego nigdy nie powinno było dojść, bo to szkodzi systemowi ekonomicznemu i umowie społecznej.

Jeżeli banki nadużywały zaufania klientów, stosowały nieprawidłowe formuły stawek referencyjnych kursów walutowych, dodatkowych obciążeń, to od tego w Polsce mamy odpowiednie instytucje, żeby takie banki karać i wymagać rekompensaty dla klientów. Nie można tego rozciągać na generalną formułę prawa umów i transakcji. Państwo ma obowiązek w takiej sprawie interweniować, a brak takiej interwencji po czasie budzi duży poziom niepewności i z tym należy skończyć.

Czyli przewalutować te kredyty po kursie z dnia zawarcia umowy.

- To jedno z możliwych rozwiązań, przy czym mamy za sobą parę lat procesów sądowych, a także wnioski, które są już złożone w sądach i z każdym miesiącem, każdym rokiem sytuacja staje się coraz trudniejsza, pojawia się coraz więcej problemów prawnych w rozstrzygnięciu co zrobić z tym problemem.

Kluczowe jest dojście do tego, czy można uznać za podstawę do unieważnienia umowy jedynie to, że użyto franka jako wskaźnika przeliczeniowego – na co zarówno klient, jak i bank, a także wszyscy dookoła wyrażali zgodę. Ostatnie wyroki części sądów, a także wytyczne Sądu Najwyższego, wskazują, że elementy świadomości zagrożeń cywilizacyjnych, które kreuje problem frankowy, stają się powoli zrozumiałe. Trwało to dekadę, ale najważniejsze, że powoli dochodzimy do sedna sprawy.



Wierzy pan, że powstanie ustawa sprawiedliwa dla klientów i banków i dojdzie do odfrankowienia tych kredytów, skoro premierem rządu jest były prezes znanego banku, a ustawy w dalszym ciągu nie ma?



- Chciałbym wierzyć, ponieważ problemy należy rozwiązywać. Życie uczy, że nie rozwiązują się one same. Nie wiem jednak, jak rozstrzygnąć kwestie prawne.

Wiem natomiast jedno. Sprawa kredytów frankowych pokonała tamę rozsądku i logiki. Mnie jest na pewno łatwiej o tym mówić, zawsze byłem przeciwnikiem kredytów frankowych i otwarcie o tym mówiłem, ale błąd został popełniony. Nie można jednak mówić tu o żadnym spisku, o żadnej tajemnicy, bo wszyscy wiedzieli, jakie były zagrożenia takich kredytów.

Z drugiej strony kredyty frankowe zwiększyły przed laty zdolność kredytową Polaków, popyt na rynku nieruchomości, wybudowano dzięki temu kilkaset tysięcy mieszkań – o tym nie można zapominać.

- I także dlatego nie ma powodu, żeby część osób, które wzięły wówczas kredyt w złotówkach, spłacała go normalnie, z normalnym oprocentowaniem, a dla osób, które wzięły kredyt we frankach, był on za darmo.

Czy podobny problem - jak z frankami - nie kiełkuje po zamianie wskaźnika WIBOR na WIRON? Pojawiły się pierwsze pozwy przeciw bankom także w tej sprawie.



- Te pozwy mają charakter testowania, czy jest możliwość wynaturzenia systemu prawnego, jak w przypadku franków.

Jeśli w tamie, która chroni społeczeństwo przed chaosem pojawiają się dziury, to zawsze znajdą się tacy, którzy będą chcieli tych dziur więcej. Dzieje się tak, ponieważ dla wielu podmiotów taka sytuacja to okazja do prowadzenia bardzo lukratywnej działalności. A chciwość, jak wiemy, jest zjawiskiem trudnym do ograniczenia, jednak trzeba ją ograniczać.

Polski sektor bankowy jest wymagający - nowe podmioty nie mają czerwonego dywanu

Banki ogólnie nie mają ostatnio zbyt dobrej passy wizerunkowej. Co prawda po zyskach tego nie widać, ale są ekonomiści i eksperci, którzy twierdzą nawet, że tradycyjny sektor bankowy powoli się kończy i nie ma przyszłości. Co by im pan odpowiedział?



- To jest posługiwanie się skrótami, które nie posuwają dyskusji do przodu. Trzeba zadać pytanie czym są tradycyjne banki według definicji i gdzie takie banki się znajdują.



Czy banki są najbardziej innowacyjnymi podmiotami na świecie? Nie są i nigdy nie były. To nie oznacza, że wszystkie nie są innowacyjne i wszystkie popełniają błędy w zakresie dostosowywania się do wymogów technologicznych. Widać to po rynkach, gdzie nowe instytucje wchodzą stosunkowo łatwo, odnoszą duży sukces i są w stanie zbudować skalę, a także w tych miejscach, gdzie instytucje bankowe raczej nie tkwią w uśpieniu i próbują funkcjonować wraz z postępem technologicznym. Tam sukcesy nowych firm nie są tak spektakularne.

Popatrzmy na wchodzenie nowych instytucji na rynek niemiecki czy amerykański, gdzie obsługa klienta detalicznego w bankach jest mniej rozwinięta i nowe podmioty mają tam bardzo łatwo. Na polskim rynku nowe podmioty nie mają czerwonego dywanu.

W Polsce wiemy, że gospodarka nie znosi próżni, a podmioty, które nie inwestują w nowe rozwiązania, tkwią w strukturach, które sprawdzały się w poprzedniej epoce i nie wyczuwają trendów, nie mają racji bytu na rynku.

Dlatego pewne jest, że wśród podmiotów, które będą w przyszłości odgrywały dużą rolę w usługach i obsłudze potrzeb finansowych klientów w Polsce, będzie ING.

Czy potrzebna nam jest jeszcze gotówka? Czy koncepcja pieniądza cyfrowego jest bezpieczna?

Polska gospodarka stoi przed szansą rozwojową, trzeba ją wykorzystać

- Spór – czy gotówka jest potrzebna, czy wyprze ją pieniądz, którego nie trzeba ze sobą nosić – jest już dawno rozstrzygnięty. Gotówka odgrywa w Polsce rolę marginalną, ciężko jest wskazać miejsca, gdzie trzeba zapłacić gotówką, gdzie nie ma alternatywy. Polacy są liderami, jeśli chodzi dokonywanie płatności bezgotówkowych.Czy gotówka powinna w ogóle zniknąć? Nie do końca; jest potrzebna, oczywiście trzymajmy ją na czarną godzinę.O sam pieniądz cyfrowy - czyli przyszłość - i jego bezpieczeństwo nie należy się obawiać. Podlega takiej samej kontroli jak dzisiejsze formuły emisji. Pieniądz to dzisiaj nie banknot, tylko prawo do dostępu do rachunku bankowego, na którym zapisane są pieniądze. Fakt stwierdzający, że ktoś ma pieniądze, to zapis na rachunku, a pieczę nad tym sprawuje bank, który jest poddawany nadzorowi.Oczywiście można też stworzyć bardzo prosty i sprawny system płatniczy o dużej wartości, gdzie pieniądze przepływają w sposób natychmiastowy, bez udziału banku, np. pod kontrolą banku centralnego, natomiast dla klientów indywidualnych ta technologia jest wolna, wolniejsza niż dzisiejsze schematy.

Jaka jest dziś według pana kondycja polskiej gospodarki?

- Polska gospodarka jest w bardzo dobrym stanie i ma przed sobą czas, którego nie można zmarnować.



Stoimy przed ogromną szansą zwiększenia siły i sprawczości, ekspansji i wzrostu konkurencyjności. Fakt, że Polska to nie tylko ważne centrum przemysłowe, ale i oferujące zaawansowane usługi - pozycjonuje nas w unikatowy sposób, lepiej niż konkurencję.

Polska do tego jest krajem dużym, mamy dobrą lokalizację pod kątem logistycznym. Te przewagi można i trzeba wykorzystać podobnie jak istniejący ciągle w Polsce dynamiczny duch przedsiębiorczości.

Jeśli chodzi o banki, to one także będą rosnąć, a najlepiej, żeby ten wzrost był szybszy niż wzrost PKB. To oznacza, że wtedy stajemy się motorem napędowym i wspieramy rozwój gospodarki.

Rozumiem, że skoro spodziewa się Pan dalszego dynamicznego wzrostu PKB naszego kraju, inflacja nie będzie szybko spadać.

- Inflacja w Polsce będzie przedłużona z wielu powodów. Po pierwsze mamy wysoki poziom inflacji bazowej, a to wynik wysokiego wzrostu wynagrodzeń. Mamy bardzo wydrenowany rynek pracy i niski poziom bezrobocia. Akceptacja tego zjawiska to zgoda na to, by inflacja trwała dłużej, taka jest też wola Narodowego Banku Polskiego, Rady Polityki Pieniężnej, rządu i społeczeństwa, które nie chce słyszeć, że najlepszą metodą na wzrost cen jest zaciskanie pasa i zmniejszenie dochodów.Nie jesteśmy jako społeczeństwo na to przygotowani, jesteśmy w fazie wzbogacania się, budowy majątku i Polacy nie chcą, aby zostało to gwałtownie przerwane. A gdyby na to pozwolili, to inflacja trwałaby krócej, spadek dochodów realnych również, ale byłoby to dotkliwe tu i teraz.Podwyższona inflacja zostanie więc z nami prawdopodobnie przez następne 2-3 lata w wariancie optymistycznym, a szybki przyrost gospodarczy zniweluje w poważnym stopniu ten element. Inflacja nawet na poziomie 5-7 proc. przy dobrym wzroście gospodarczym nie jest wielkim problemem.

W szczegółach moim zdaniem będziemy mieć taką sytuację, że polska inflacja bazowa, choć wyższa niż zakładaliśmy, zostanie zdławiona w miarę szybko w porównaniu do innych rynków.

Relacja pomiędzy wysokością inflacji CPI a wzrostem dochodów w krajach Europy zachodniej jest inna, tam jest intensywne hamowanie PKB i wygaszanie i nie wiadomo. czy nie przełoży się to na gwałtowne zahamowanie poziomu konsumpcji i nie wywoła recesji. Z drugiej strony tamtejsze bogatsze społeczeństwa zaczynają sięgać po ogromne oszczędności, które mają, więc jest szansa, że strefa euro nie będzie mieć dużego wyhamowania PKB.

Wspomniał pan o trudnej dla pracodawców sytuacji na rynku pracy. Bardzo odbija się ona na zarządzaniu ING?



- Oczywiście to wyzwanie. Jesteśmy zmuszeni do zwiększania wynagrodzeń, do szybkich zmian i dostosowywania do wymagań nowych pokoleń. Pracownicy nie oczekują już tylko pieniędzy, chcą też samorealizacji, chcą tworzyć coś wartościowego, funkcjonować w organizacji, która jest etyczna.



Świat się zmienia, ludzie się zmieniają, kiedyś było więcej chętnych do pracy niż miejsc, a dziś jest odwrotnie. Może kiedyś było łatwiej, ale dziś jest normalniej.



Czy zadłużenie sektora publicznego w Polsce powinno martwić?



- Nominalnie sytuacja z roku na rok jest trudniejsza, ale nie powinna być przedmiotem dużych obaw. Zmienia się punkt odniesienia, poziom zadłużenia w innych krajach też rośnie, a społeczeństwa nie narzekają, wręcz widzę konsensus światowy na temat zwiększania długu publicznego. U nas przyrost zadłużenia jest porównywalny z innymi krajami, a wysoki wzrost gospodarczy gwarantuje Polsce czas na rozwiązanie tego problemu.

Na koniec jeszcze jedno pytanie o Ukrainę. Wojna trwa. Wśród biznesu mówi się już jednak o przyszłej odbudowie. Jaka może być rola sektora bankowego w tym procesie? Czy firmy z Polski mogą, powinny być tu uprzywilejowane?

- Wchodzimy nieco w obszar polityczny, w którym nie jestem profesjonalistą, jednak zapewne społecznie i emocjonalnie Polska zasłużyła, żeby móc w sposób preferencyjny uczestniczyć w odbudowanie Ukrainy. Z drugiej strony w ekonomii emocje to niekoniecznie jedyny czynnik decydujące o wyborze.Musimy także pamiętać, że odbudowa kraju będzie odbywała się przy pomocy środków pochodzących od instytucji zewnętrznych, które też mają swoje interesy. Będą wymagały transparentności.

Polskie banki będą finansowały część tych projektów w postaci kredytu obrotowego, gwarancji czy wsparcia kredytem inwestycyjnym, leasingiem. To, w połączeniu ze skalą wyzwań, które jednocześnie mamy w Polsce, każe nam mieć pełne magazyny, zarówno po stronie rządu, jak i banków.

Dodam też, że uczestnictwo w odbudowie Ukrainy będzie decydowało o obecności kapitałowej wielu podmiotów w naszej części Europy. To kwestia tego, kto będzie decydował o poziomie konkurencyjności Polski i Trójmorza, które jest dziś bardzo dużym, ważnym obszarem. Odbudowana Ukraina, wchodząca w struktury Unii Europejskiej, a być może i NATO, otrzyma dziejową szansę. Wszyscy będą trzymać kciuki, żeby Ukraińcy wykorzystali swój moment w historii.

Przy okazji powinniśmy wszyscy wierzyć w to, że jeżeli odbudowa będzie odbywała się głównie przy użyciu środków zagranicznych, m.in. od rządów innych krajów, od Unii, od Banku Światowego, to te instytucje będą działać w oparciu o normy, będą wymuszały transparentność i przejrzystość wszystkich procedur.