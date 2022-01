Polska Strefa Inwestycji rozwija się najdynamiczniej od 2014 r. - mówił we wtorek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Dodał, że rekordem w 2021 r. było m.in. podwojenie w stosunku do poprzedniego roku liczby inwestorów w Łódzkiej SSE.

W 2021 r. w całym kraju pozyskano w ramach SSE ponad 700 inwestycji. Tylko w Łódzkiej SSE było ich 76, co oznacza podwojenie wartości w stosunku do ubiegłego roku.

Firmy zadeklarowały w 2021 r., że na terenie łódzkiej SSE zainwestują blisko 4,7 mld zł i stworzą ok. 2,7 tys. nowych miejsc pracy. Jest to rekordowy wynik w 25-letniej historii ŁSSE.

W skali kraju Łódzka SSE zajmuje drugie miejsce, na pierwszym miejscu "od zawsze" jest Katowicka SSE.

Zwielokrotnienie dynamiki

Historyczny rekord

W 2021 r. Łódzka SSE pozyskała 76 inwestycji. Firmy zadeklarowały, że zainwestują na jej terenie blisko 4,7 mld zł i stworzą ok. 2,7 tys. nowych miejsc pracy. Jest to rekordowy wynik w 25-letniej historii ŁSSE. W roku poprzednim - 2020 - nowych inwestorów było 38, wartość inwestycji wyniosła 1,7 mld zł, a liczba stworzonych miejsc pracy - 868.



- W skali kraju Łódzka SSE ma zaszczytne drugie miejsce, przy czym Katowicka SSE to lider "od zawsze" - ten klimat inwestycyjny i dostępność terenów jest bezkonkurencyjny. Niepokoi mnie jedynie, że na 76 zezwoleń w ŁSSE tylko pięć dotyczy samej Łodzi - reszta ulokowana jest w regionie i częściowo w woj. wielkopolskim i mazowieckim. Należałoby się zastanowić, dlaczego oferta inwestycyjna Miasta Łodzi jest nie tak atrakcyjna jak innych miast i regionów - dodał Buda.

Likwidacja barier

