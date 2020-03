Polska tarcza antykryzysowa oferuje więcej niż niektóre państwa UE

W tarczy antykryzysowej proponujemy znacznie więcej niż inne państwa naszego regionu i inne państwa UE w przygotowanych przez siebie planach antykryzysowych - oceniła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Szefowa resortu rozwoju podczas pierwszego czytania projektów ustaw składających się na tzw. tarczę antykryzysową komentując niektóre propozycje zmian do przepisów podkreśliła, że jest "wstrząśnięta zakresem pomocy publicznej, jaką chciałyby udzielić kluby opozycyjne".



- Nikt nigdy tyle nie daje, ile opozycja obieca - podkreśliła Jadwiga Emilewicz.



Emilewicz odnosząc się do pomysłu Lewicy ws. utworzenia komitetu antyspekulacyjnego, zapewniła, że w projektach znajdują się odpowiednie przepisy, które mają przeciwdziałać windowaniu cen towarów - zarówno tych służących ochronie osobistej jak i produktów spożywczych. Nad tym ma czuwać m.in. UOKiK.



Minister podziękowała za składane uwagi do tarczy i zapowiedziała, że niektóre rząd poprze.



- Dziękujemy na zwrócenie uwagi łączenia pomocy publicznej dla tych, którzy będą na mocy ustawy zwolnieni z obowiązku płacenia składek na ZUS także z możliwością postojowego. Chętnie tę poprawkę przyjmiemy - powiedziała minister.



Dodała, że na uwagę zasługuje też m.in. postulat, by rozszerzyć zasiłek opiekuńczy na tych objętych ubezpieczeniem rolniczym.



Emilewicz oceniła, że rozwiązania proponowane w polskiej tarczy antykryzysowej są lepsze niż te proponowane w państwach naszego regionu, czy też innych państw UE. Zastrzegła jednak by nie porównywać się do państw, które od setek lat budowały swoje bogactwo.



Minister odnosząc się do konkretnego przykładu Węgier, wskazała, że owszem tamtejszy rząd proponuje zniesienie składek na ubezpieczenia - ale tylko dla sześciu branż.



- I jest to odroczenie, a nie anulacja składek na ubezpieczenia społeczne - dodała Jadwiga Emilewicz.



Powiedziała też, że polskie rozwiązania będą wprowadzać np. gwarantowane minimalne wynagrodzenie dla pracowników, co w części państw nie jest gwarantowane.



- My proponujemy znacznie więcej niż inne pakiety osłonowe, które są proponowane nie tylko w państwach naszego regionu, ale też w innych państwach członkowskich - powiedziała.



Jadwiga Emilewicz zwróciła ponadto uwagę, że pakiet osłonowy będzie obejmować również osoby na umowach zleceniach, czy umowach o dzieło.



Minister poinformowała też, że trwają prace nad stworzeniem pakietu ochronnego dla samorządów.