Polska to podatkowe eldorado. Poborcy są bardzo skuteczni

Wartość danin płaconych przez Polaków skokowo rośnie. Ubiegły rok był kolejnym rokiem sporego wzrostu wpływów podatkowych. Od 2015 roku roczne przychody budżetu z podatków wzrosły o ponad 130 mld zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Skuteczne uszczelnienie

Wpływy większe, ale deficyt pozostał

Rząd może się chwalić przede wszystkim uszczelnieniem poboru podatku poprzez likwidację karuzel VAT.- Gdy VAT jest uszczelniony, to więcej pieniędzy jest rejestrowane jako przychód przedsiębiorstwa, więc płaci ono też większy CIT. A jak jest większy CIT, to też przeważnie przestaje się bawić i zatrudnia już prawidłowo swoich pracowników na pełen etat na normalnych warunkach, a nie wciąż pod stołem, więc PIT też jest większy. Konsekwencją tego wszystkiego, że uszczelniliśmy VAT, jest to, że CIT i PIT też rosną" - ocenił to Tadeusz Kościński, minister finansów.Uszczelnienie systemu podatkowego to jednak także efekt wprowadzenia przygotowanego jeszcze przez poprzednią ekipę jednolitego pliku kontrolnego czy pakietu paliwowego, który – zwłaszcza w pierwszych latach rządów prawicy – przyniósł dynamiczny wzrost przychodów.W porównaniu z listopadem 2015 roczne wpływy z wszystkich danin podatkowych wzrosły o 66 proc. W sumie od początku 2016 roku do końca listopada 2021 roku z tytułu wszystkich danin (także podatku bankowego i akcyzy) wpłynęło 2,07 bln zł.W tym roku wzrost wpływów z PIT nie jest już taki oczywisty – brak możliwości odpisywania składki od podatku nie w pełni może zrekompensować budżetowy ubytek z tytułu znacznie większej kwoty wolnej od podatku.Nie do końca jest również oczywista sytuacja, jeśli chodzi o podatek VAT – z jednej strony wysoka inflacja znacząco zwiększa wpływy z tytułu tego podatku (naliczanego od coraz droższych towarów), z drugiej jednak przewidziane tarczą antyinflacyjną zaniechanie poboru podatku VAT i akcyzy od prądu i paliw, a także oczekiwana obniżka do 0 proc. VAT na żywność, będą ściągały wpływy w dół.Mimo sporego wzrostu wpływów podatkowych nigdy nie udało się w tym czasie zbilansować budżetu – zawsze na koniec roku widniał w nim większy lub mniejszy deficyt. Chociaż sprawiedliwie trzeba przyznać, że z reguły był on mniejszy niż założony w ustawie budżetowej. Podobnie będzie zresztą w ubiegłym roku – w ustawie budżetowej założono deficyt na poziomie 40,5 mld zł, ale minister finansów Tadeusz Kościński szacuje, że deficyt na koniec roku nie przekroczy 30 mld zł (na koniec listopada była nadwyżka 50 mld zł). To efekt dużych transferów socjalnych – programu 500 plus, ale i trzynastych i czternastych emerytur.Ostatnie sześć lat było czasem znacznego wzrostu długu publicznego – od 2015 roku zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrosło o prawie pół biliona złotych – z 923,4 mld zł w 2015 roku do 1418 mld zł obecnie. I nic nie wskazuje na to, aby miało spadać.