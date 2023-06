Polska tonie w zbożu

Nawet 9,6 mln ton wynoszą zapasy zboża w Polsce. Zaraz po żniwach, które zapowiadają się dobrze, nasz rynek może zalać nowa fala plonów z Ukrainy. Czy minister rolnictwa poda się do dymisji? - pisze w piątek "Rzeczpospolita".

Dziennik przypomina, że "minister rolnictwa Robert Telus w kwietniu +dawał głowę+, że do żniw załatwi sprawę potężnej nadwyżki zboża, czyli wywiezie zapasy z Polski. A jeśliby się mu to nie udało, deklarował podanie się do dymisji".

"Zapasy w Polsce szacujemy na maksymalnie 9 mln ton" - powiedział gazecie analityk rynku zbóż Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej dr Wiesław Łopaciuk.

"Oto skąd wzięła się gigantyczna nadwyżka: ubiegłoroczne żniwa to 35,7 mln ton, do tego import z Ukrainy - 5 mln ton. Skonsumowaliśmy 25 mln ton, a wyeksportowaliśmy około 12,6 mln ton. Do pozostałych w ten sposób 3 mln ton należy doliczyć zapasy z 2022 r. w wysokości 6,5 mln ton. W magazynach mamy więc według różnych szacunków od 6 do 9,6 mln ton zboża" - wyjaśnia "Rz".

Według dziennika byłoby więcej, gdyby w maju nie przyspieszył eksport. "Przez polskie porty wypłynęło rekordowe 880 tys. ton zboża" - czytamy.

"Rz" podaje też, że "kolejną niespełnioną obietnicą ministra Telusa jest publikacja listy importerów zboża z Ukrainy". "Resort rolnictwa zbył milczeniem wszystkie pytania +Rzeczpospolitej", a resort finansów odpisał tylko, że nazwy firm w zgłoszeniu celnym to +indywidualne dane+, objęte tajemnicą" - pisze gazeta.

Gazeta zwraca ponadto uwagę, że "w lipcu w Polsce zaczynają się żniwa" i "może też dojść do zerwania międzynarodowego porozumienia zbożowego, które umożliwia eksport z Ukrainy przez Morze Czarne". "W takiej sytuacji Polskę zaleje kolejna fala ukraińskiego zboża" - czytamy.

