Polska w nowej globalnej układance. "Musimy pozbyć się iluzji"

Pozycja Polski w Unii Europejskiej, możliwość ożywienia Trójkąta Weimarskiego oraz sposób postępowania z reżimami autorytarnymi - to wątki debaty o globalizacji na Europejskim Kongresie Gospodarczym.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Polska oddala się od centrum UE

Jak handlować z reżimami

- Od 30 lat Niemcy są dla polski pierwszym partnerem handlowym. To potężny rynek, który daje zatrudnienie 1,5 mln pracownikom. Dzisiaj gospodarka polska jest dla Niemiec piątym partnerem handlowym. Nasz eksport do Niemiec jest większy niż francuski! - przypomniał.Podczas tej sesji nie zabrakło również wątku pozycji Polski w Unii, także w kontekście zmian, jakie zachodzą obecnie we Wspólnocie.- Europa w przeszłości to była Europa zasypywania rowów; dziś to Europa przebudowy – mówił Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w latach 2016-2021, podczas rozmowy „Perspektywiczna rola Polski w Unii Europejskiej” w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.- Myślę, że grozi nam oddalanie się od centrum integracji, także oddalanie się od możliwości wpływów. To proces, który już widać – mówił Marek Prawda o perspektywach Polski UE. - Więcej spraw będą rozstrzygały sądy europejskie, a nie polskie.Jego zdaniem w przeszłości Polska potrafiła inicjować projekty w ramach europejskiej Wspólnoty. Wymienił w tym kontekście takie projekty jak unia energetyczna czy Partnerstwo Wschodnie.– To projekty, które pokazały polską odpowiedzialność w UE – podkreślił.Jego zdaniem Unia przyjęła obecnie kurs na ściślejszą integrację i uwspólnotowienie długu – emisja obligacji w ramach Funduszu Odbudowy – jest krokiem w tym kierunku. To początek procesu, który będzie trwał – stwierdził, zastrzegając jednak: to nie jest prosta ścieżka do federalizacji.Marek Prawda przyznał, że Unia Europejska nie jest tworem idealnym; zastrzegał jednak, by nie widzieć w niej tylko wad.– Z Unią Europejską jest trochę tak, jak z szybą widać ją wtedy, kiedy jest brudna albo stłuczona – zauważył.Kolejnym wątkiem debaty było wyważenie wątków politycznych i gospodarczych w relacjach z państwami autorytarnymi.- Musimy przyjąć do wiadomości, że prowadzimy interesy z krajami autorytarnymi. To już nie jest tak, że możemy podzielić świat na zachodnie demokracje, z którymi robimy interesy i kraje autorytarne jak Rosja czy Chiny, których nie lubimy i z którymi interesów nie prowadzimy... – mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była wiceminister spraw zagranicznych i ambasador w Rosji. - Musimy pozbyć się też iluzji, że możemy odseparować politykę i wartości od gospodarki. Geopolityka i biznes ściśle się dzisiaj łączą i nawet jeśli tego nie chcemy, nasi autorytarni partnerzy to wykorzystują.Jej zdaniem demokratyczny świat Zachodu wykazał się pewną naiwnością.- Do niedawna była taka iluzja, że wystarczy ustalić jakieś zasady – np. że WTO, wciągnąć w nie kraje autorytarne, a potem będziemy już działali według zachodnich reguł. Druga strona z premedytacją jednak te zasady łamie i wykorzystuje przewagi konkurencyjne – powiedziała. - Powstaje asymetria ekonomicznej zależności, która jest następnie wykorzystywana politycznie.Pozytywną informacją pozostaje jednak - jej zdaniem - to, że Europa zaczyna wyciągać wnioski z tego stanu rzeczy.- Zaczynają się procesy przygotowywania efektywnych mechanizmów wymuszania wzajemności na Chinach - stwierdziła była wiceszefowa MSZ.