Polska w strefie euro? Wojna przyniosła nowe argumenty

Obecny kryzys jest dobrym momentem, by dyskutować nad możliwością wejścia Polski do strefy euro - mówi Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców (ZPP), zastrzegając, że przyjęcie wspólnej waluty jest jednak okupione dużymi kosztami. Przyznaje, że wciąż jest zwolennikiem tego, żeby Polska utrzymała swoją walutę, chociaż nie tak radykalnym, jak jeszcze dwa miesiące temu.

Wskazuje jednocześnie, że nie ma uzasadnienia dla zwlekania z głosowaniem nad wyborem prezesa NBP na nową kadencję.

Dotychczasowe działania państwa polskiego i jego instytucji, w tym banku centralnego, podejmowane od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, ocenia bardzo pozytywnie.

W szczególności – dotyczy to decyzji dotyczących pomocy Ukrainie.

Właściwe działania Banku Centralnego w stosunku do Ukrainy

Obie te decyzje prezes ZPP ocenia bardzo pozytywnie, wskazując, że leżą one i w ekonomicznym, i w geopolitycznym interesie Polski. Zaznacza jednocześnie, że główne wyzwania dla polskiego Banku Centralnego, patrząc z perspektywy polskiej gospodarki, nie uległy zmianie.

Czytaj też: W tej chwili na giełdzie można bardzo dobrze zarobić



- Są one zawsze takie same, zdefiniowane zresztą przez cele statutowe tej instytucji. To przede wszystkim pilnowanie narodowej waluty i jej siły, ochrona przed inflacją. Tych celów bank centralny powinien się trzymać niezależnie od tego, czy sytuacja gospodarcza i polityczna jest dla Polski korzystna, czy pełna zagrożeń – uważa Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP.

Kiedy głosowanie w sprawie kolejnej kadencji prezesa NBP?

Zaczynać starania o euro?

Przyjęcie euro dopiero przy lepszych warunkach?

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl