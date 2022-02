Polska w styczniu miała dużą nadwyżkę budżetową

Stan gospodarki jest dobry, jesteśmy w dobrym położeniu. Nasz budżet jest w bardzo dobrym stanie, w styczniu będzie duża nadwyżka budżetowa – powiedział w czwartek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że dobre wyniki budżetu zostały osiągnięte, mimo że "jednocześnie walczymy z inflacją, a więc równoważymy różne parametry".



- Dzisiaj nie jest czas, aby wchodzić w szczegóły, ale dzisiaj nie jest to czas, aby martwić się stanem gospodarki, jej kondycja jest dobra, tutaj jesteśmy również bezpieczni - dodał premier podczas wystąpienia w Sejmie.



Według założeń do budżetu wzrost PKB w 2022 r. ma wynieść 4,6 proc., stopa bezrobocia na koniec roku stanowić będzie 5,9 proc., a średnioroczny wzrost cen towarów i usług ukształtuje się na poziomie 3,3 proc. Wydatki budżetu w całym roku mają wynieść 521,8 mld zł, dochody 491,9 mld zł, a deficyt budżetu państwa nie powinien przekroczyć 29,9 mld zł.

