Polska w unijnej czołówce pod względem dynamiki PKB

Polska w dalszym ciągu plasuje się w czołówce UE pod względem dynamiki PKB - wskazało w piątek Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii odnosząc się do danych Eurostatu.

Zgodnie z jesienną prognozą Komisji Europejskiej w 2020 r. PKB w UE zmaleje o 7,4 proc., a w strefie euro o 7,8 proc. - przypomniał resort.



"Polska, z szacowanym spadkiem na poziomie 3,6 proc., nadal pozostaje w gronie krajów z najlepszymi prognozowanymi wynikami w tym roku" - zaznaczył. Wyprzedzić może nas Litwa (-2,2 proc.), Irlandia (-2,3 proc.) i Szwecja (-3,4 proc.).



"Szacuje się, że wynik ten jest efektem szybszej odbudowy w przemyśle i sektorze usług" - wskazał resort. Dodał, że w porównaniu do pozostałych gospodarek UE Polska w dalszym ciągu plasuje się w czołówce pod względem dynamiki PKB.

Polski PKB w 3q20 wyraźnie odbił od pandemicznego dna (o 7,7% kw/kw sa po spadku o 9,0% w 2q20). W efekcie recesja sięgająca w 2q20 8,4% r/r, w 3q20 została ograniczona do 1,6% r/r Wyniki krajowej gospodarki są jednymi z najlepszych w całej UE https://t.co/TpET9i9TAj pic.twitter.com/UgjOZC6F3B — Centrum Analiz PKOBP (@Analizy_PKOBP) November 13, 2020

W piątek trzynastego aż dwie szczęśliwe siódemki. PKB w Polsce w 3q20 wzrosło o rekordowe 7,7% q/q. Spadek PKB w ujęciu rocznym spłycił się do -1,6% z -8,4% w 2q20 (prognoza PKO: -1,7%). Potężne odbicie w 3q20 ważne dla odporności gospodarki na drugą falę w trakcie 4q20. — Piotr Bujak (@pbujak) November 13, 2020

Do piątkowych danych GUS odniósł się także PKO BP. Analitycy banku wskazali, że polski PKB w trzecim kwartale "wyraźnie odbił od pandemicznego dna". Według analityków w październiku i na początku listopada aktywność gospodarcza nie ucierpiała istotnie wskutek drugiej fali pandemii.Bank szacuje, że szczegółowe dane o PKB, które zostaną opublikowane 30 listopada, pokażą wzrost konsumpcji prywatnej o 2,2 proc. rdr, kontynuację spadku inwestycji oraz "istotny, dodatni wkład eksportu netto do PKB, wskutek mocnego odbicia eksportu".Według analityków w październiku i na początku listopada aktywność gospodarki nie ucierpiała istotnie wskutek drugiej fali pandemii."Możliwe, że mijamy szczyt zachorowań, a kolejne tygodnie przyniosą poprawę sytuacji pandemicznej" - wskazali. Ich zdaniem oznaczałoby to, że "scenariusze kasandryczne, wieszczone przez niektórych komentatorów życia gospodarczego, nie powinny się ziścić, a nadmierny wg nas pesymizm widoczny w fali rewizji prognoz PKB na IV kw. 2020 r. - ma szansę się nieco odwrócić".Bank odniósł się też do danych GUS o inflacji CPI w październiku, która wyniosła 3,1 proc rok do roku wobec 3,2 proc. rdr we wrześniu."Inflacja bazowa prawdopodobnie pozostała bez większych zmian na poziomie 4,2-4,3 proc. r/r" - wskazali analitycy. Spadkom cen usług telekomunikacyjnych i turystyki, jak zauważyli, towarzyszyły wzrosty cen usług finansowych i opieki medycznej. Natomiast inflacja cen usług przyspieszyła do 7,3 proc. rdr (z 7,2 proc. r/r we wrześniu), a wzrost cen towarów spowolnił (1,5 proc. r/r wobec 1,7 proc. poprzednio).Zdaniem banku szok pandemiczny, na skutek którego ucierpiały głównie usługi, może mieć "mniejszy dezinflacyjny wpływ wskutek większej sztywności cen usług niż towarów". "Oczekujemy, że inflacja CPI niebawem wyraźnie się obniży ze względu na efekty wysokiej bazy z początku 2020 r." - prognozuje bank.