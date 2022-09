Polska waluta pozostanie słaba

Otoczenie rynkowe zarówno dla PLN jak i krajowego długu jest niesprzyjające i takim pozostanie w najbliższej przyszłości - powiedział PAP Biznes strateg rynkowy PKO BP Mirosław Budzicki.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Notowania EUR/PLN przez większość września pozostają w konsolidacji w przedziale 4,69-4,72. Jednocześnie mamy stabilizację na rynku EUR/USD, którego kurs konsoliduje się wokół parytetu. Patrząc jednak na negatywne otoczenie rynkowe można stwierdzić, że zarówno polska waluta jak i obligacje radzą sobie zaskakująco dobrze" - powiedział PAP Biznes strateg rynkowy PKO BP Mirosław Budzicki.

Jak wskazał ekonomista, opublikowane dane makro z kraju nie powinny zmienić umiarkowanego nastawienia RPP.

"Jeśli chodzi o dotychczas opublikowane krajowe dane, to są one mniej więcej zgodne z oczekiwaniami ekonomistów i nie powinny zmienić obecnego, umiarkowanego nastawienia RPP do polityki pieniężnej. To nie pomaga polskiej walucie. Z kolei na świecie mamy nasilające się sygnały bardziej agresywnych działań banków centralnych, czego potwierdzeniem może być np. dzisiejsza mocniejsza od oczekiwań podwyżka stóp w Szwecji o 100 pb." - powiedział.

Jak dodał ekspert, takie otoczenie nie sprzyja polskiej walucie i obligacjom.

"Kluczowym wydarzeniem tygodnia będzie jednak środowe posiedzenie Fed, którego oddziaływanie na rynki może być dłuższe w czasie. Rynek wycenia podwyżkę o 75 pb. i kolejne podwyżki o 100 pb. do końca br. Te dane wspierane są przez wypowiedzi przedstawicieli Fed, przez solidne dane makroekonomiczne z USA, solidny rynek pracy oraz wyższą od oczekiwań inflację. W tym kontekście oczekiwania rynkowe odnośnie skali podwyżek stóp w USA wydają się zatem racjonalne" - dodał ekonomista.

Zdaniem Budzickiego, biorąc pod uwagę takie otoczenie, perspektywy dla złotego nie wydają się pozytywne.

"Należy się spodziewać zatem utrzymania presji na osłabienie złotego i wzrost rentowności krajowych obligacji. W efekcie kurs EUR/PLN powinien pozostać powyżej 4,70. Jeśli jednak komentarze przedstawicieli Fed po środowym posiedzeniu będą bardziej jastrzębie, kurs EUR/PLN może rosnąć w kierunku wrześniowych szczytów na 4,7360" - powiedział ekonomista PKO BP.







Zobacz nasze najnowsze 1x1. Kluczowe polskie lotnisko zmieni właściciela...

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl