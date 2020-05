Polska Wikipedia: W czasie pandemii koronawirusa powstaje więcej haseł niż wcześniej

Wybuch pandemii koronawirusa sprawił, że w polskiej Wikipedii znacznie szybciej zaczęło przybywać nowych haseł niż miało to miejsce wcześniej - poinformowała PAP Natalia Szafran-Kozakowska ze stowarzyszenia Wikimedia Polska. Wiele z nich wcale nie dotyczy sytuacji epidemicznej - podkreśliła.

Polskojęzyczna Wikipedia pojawiła się w 2001 r., czyli w tym samym czasie, kiedy ta encyklopedia powstała w USA. Była jedną z pierwszych wersji językowych. Obecnie Wikipedia jest uznawana za największe na świecie, ogólnodostępne i bezpłatne źródło wiedzy.

W rozmowie z PAP Natalia Szafran-Kozakowska ze stowarzyszenia Wikimedia Polska, organizacji, która promuje i wspiera Wikipedię i skupia też wielu wikipedystów poinformowała, że wyraźnie widoczny jest wpływ obostrzeń, dotyczących np. swobody poruszania się, na działalność polskich twórców haseł do tej cyfrowej encyklopedii - powstaje ich bardzo dużo w porównaniu np. do grudnia ub.r. czy stycznia br.

"Nie są to tylko wpisy dotyczące bieżącej sytuacji epidemicznej. Marzec był rekordowym miesiącem, jeśli chodzi o liczbę haseł utworzonych w polskiej Wikipedii. W sumie było ich aż dwanaście tysięcy" - powiedziała Szafran-Kozakowska. Dodała, że to i tak duża liczba w porównaniu do poprzednich miesięcy nawet, gdy odejmie się od niej ok. 5 tys. haseł, które powstały w ubiegłym miesiącu w sposób automatyczny; te dotyczyły nazw geograficznych. Dla porównania w listopadzie czy grudniu było to ok. 4-5 tysięcy artykułów każdego miesiąca.

Z czego wynika takie wzmożenie? Szafran-Kozakowska jest przekonana, że wielu wikipedystów "ma głębokie poczucie misji". "Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to taki moment dziejowy, kiedy naprawdę dobra jakościowo Wikipedia jest ważna. Dlatego nasza społeczność bardzo zmobilizowała się do pracy" - podkreśliła.

Społeczność wikipedystów chce też rozwijać swoje kompetencje w zakresie edycji encyklopedii. Do tej pory stowarzyszenie Wikimedia Polska organizowało spotkania i szkolenia z wolontariuszami kilka razy w roku. "Widzimy, że teraz jest większe zapotrzebowanie i szkolimy raz w tygodniu wszystkich zainteresowanych edytowaniem" - powiedziała Szafran-Kozakowska.

Do wikipedystów docierają informacje od nauczycieli, że ci często nie mają odpowiednich narzędzi do pracy zdalnej oraz przygotowania do takiej formy pracy. "W naszym stowarzyszeniu już wcześniej działała grupa ekspercka nauczycieli, Wikiszkoła, której celem jest włączanie Wikipedii w proces edukacyjny . Teraz zintensyfikowała swoją działalność. Szykujemy dla nauczycieli +wikizeszyty+, czyli oparte o zasoby Wikipedii gotowe scenariusze lekcji powiązane z podstawa programową. Pierwsze będzie można pobrać jeszcze w maju" - zapowiada. Projekt ten będzie kontynuowany w kolejnym roku szkolnym niezależnie od sytuacji epidemiologicznej.

Wikipedyści skrzyknęli się też, żeby w ramach zorganizowanej akcji poprawiać i udoskonalać istniejące hasła związane z podstawą programową. Ten projekt ruszy w połowie lipca.

Szafran-Kozakowska w rozmowie z PAP poinformowała, że od stycznia polska Wikipedia odnotowała wzmożony ruch w hasłach powiązanych z koronawirusami, kwestiami zdrowotnymi i na temat innych, wcześniejszych epidemii, np. grypy hiszpanki w 1918 r. "W marcu zauważyliśmy szczyt zainteresowania" - podkreśliła.

Hasło dotyczące koronawirusów istniało jeszcze przed pandemią. Wówczas odwiedzało je dziennie kilkadziesiąt osób; w marcu było to nawet 70 tys. Natomiast hasło COVID-19 notuje obecnie ok. 600 tys. odsłon miesięcznie. Szafran-Kozakowska podkreśla, że nie oddaje to stopnia zainteresowania użytkowników Wikipedii epidemią, bo każde pojęcie ma oddzielną stronę, np. Pandemia wirusa SARS-CoV-2 w Polsce (to jest aktualizowane kilkadziesiąt razy dziennie) i inne jej szczegółowe aspekty. Łącznie to ok. 60 różnych artykułów poświęconych pandemii COVID-19 i nowemu koronawirusowi w polskiej wersji językowej. Dlatego ruch internautów rozprasza się na wiele podstron Wikipedii.

"Należy pamiętać, że wszelkie hasła odnoszące się do tematyki medycznej muszą być jeszcze bardziej starannie przygotowane, niż pozostałe, bo od tej wiedzy zależy życie ludzi. Dlatego już na długo przed pandemią wprowadzono specjalną zasadę dotyczącą źródeł we wpisach medycznych - wpisy muszą być oparte np. o artykuły naukowe, głos uznanych organizacji eksperckich czy oficjalne źródła" - opowiada.

Szafran-Kozakowska przypomina, że ogólna zasada tworzenia wpisów na Wikipedii zakłada, że każde stwierdzenie należy poprzeć wiarygodnym źródłem. To tzw. zasada weryfikowalności.

Polscy wikipedyści korzystają też z zasobów anglojęzycznego odpowiednika tej encyklopedii. Tam od pewnego czasu wszystkie wpisy są weryfikowane przez osoby z wykształceniem medycznym w ramach wikiprojektu "medycyna".