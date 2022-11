Polska wkrótce złoży wniosek o pieniądze z Brukseli. "My mamy interpretację naszą, Komisja ma swoją"

Złożenie wniosku o wypłatę środków z KPO to kwestia kilku dni, może dwóch trzech tygodni; nie został jeszcze złożony, bo toczą się wciąż rozmowy - powiedział wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Paweł Jabłoński powiedział, że złożenie wniosku "to kwestia kilku dni, może dwóch, trzech tygodni". - Nie podam dokładnej daty. Wiem, że stanie się to bardzo niedługo - dodał.

KE na początku czerwca zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone.

KE zaznaczyła, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego.

Wiceminister spraw zagranicznych pytany był w czwartek w RMF FM o to, kiedy Polska złoży wniosek o wypłatę środków z KPO. Pod koniec sierpnia premier Mateusz Morawiecki mówił, iż zakłada, że pierwszy wniosek o wypłatę środków z KPO zostanie złożony w ciągu dwóch miesięcy, do końca października czy początku listopada.

- Nie podam dokładnej daty. Wiem, że stanie się to bardzo niedługo - dodał.

Rozmowy cały czas trwają. Ważna interpretacja ustaleń

Jak zaznaczył, wniosek nie został jeszcze złożony, ponieważ "cały czas toczą się również pewne rozmowy, w jaki sposób należy interpretować ustalenia poczynione w ostatnich miesiącach z Komisją Europejską".

- My mamy interpretację naszą, Komisja ma swoją. Tu chodzi nie tylko o ocenę tego, jakie są przepisy prawa, ale także jaka jest praktyka stosowania prawa po ostatniej reformie - powiedział, dodając, że ma na myśli polskie prawo.

Jabłoński wskazywał, że "spór dotyczył w dużym stopniu postępowań dyscyplinarnych w Sądzie Najwyższym".

- Praktyka tego, jak jest to nowe prawo stosowane, w tej chwili jest analizowana, podlega ocenie. Myślę, że ta ocena lada moment się zakończy - powiedział.

Jak zareaguje Komisja Europejska? W tle Szwecja i Włochy

Pytany, co stanie się później, odparł, że KE będzie musiała ten wniosek ocenić.

- Mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji jak ta, którą przewodnicząca Komisji Europejskiej (Ursula von der Leyen) opisywała w kontekście wyborów we Włoszech, że Komisja ma pewne narzędzia, których może używać wobec państw, jeśli sytuacja polityczna im się nie podoba. Mam nadzieję, że zwycięży jednak zdrowy rozsądek - powiedział.

Jabłoński nawiązał do wypowiedzi Ursuli von der Leyen na dwa dni przed wyborami we Włoszech. Szefowa KE została wówczas zapytana o te wybory, m.in. w kontekście tego, że - jak zauważono - wśród kandydatów są politycy "bliscy" Władimira Putina.

- Zobaczymy wynik głosowania we Włoszech. Były też wybory w Szwecji. Jeśli sprawy pójdą w trudnym kierunku, mamy narzędzia, jak w przypadku Polski i Węgier - odpowiedziała von der Leyen, cytowana przez agencję Ansa.

Dodała także: Moje podejście jest takie, że pracujemy z każdym demokratycznym rządem, gotowym pracować z nami. Wybory we Włoszech wygrała partia Bracia Włosi, premier została liderka formacji Giorgia Meloni.

Wniosek Polski zaakceptowany, ale pieniędzy nadal nie ma

KE zaznaczyła, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy".

Jednym z oczekiwań KE była likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, co stało się w połowie lipca, gdy weszła w życie prezydencka nowela ustawy o SN. Wątpliwości co do tego, czy nowe przepisy spełniają tzw. kamienie milowe w tej sprawie wyrażali w ostatnim czasie niektórzy przedstawiciele Komisji.

"Rzeczpospolita" podała w piątek, że wniosek o wypłatę pieniędzy z KPO Polska będzie mogła złożyć dopiero po zakończeniu negocjacji. Według "Rz", rząd Mateusza Morawieckiego nie informował do tej pory opinii publicznej, że trzeba wynegocjować z Komisją Europejską "sposoby weryfikacji" spełniania przez Polskę kolejnych kamieni milowych, niezbędnych do pozyskania środków z KPO. A to kluczowe dla procedury wypłaty - napisał dziennik.

