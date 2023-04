Polska z historyczną nadwyżką obrotów towarowych

W lutym 2023 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 12,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2022 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 8,1 mld zł – podał w czwartek NBP.

W czwartek Narodowy Bank Polski poinformował, że według wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za luty 2023 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 12,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2022 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 8,1 mld zł.

Zdaniem PIE, poprawa na rachunku obrotów bieżących to efekt korzystniejszego wyniku w handlu towarami. Spowolnienie gospodarcze w strefie euro oznacza jednak, że wyniki w kolejnych miesiącach mogą być nieco słabsze.

Z kolei Konfederacja Lewiatan ocenia, że nadwyżka w obrotach handlowych może być pewnym wskazaniem, że poważniejszej recesji w Europie nie powinniśmy się spodziewać.



"Polska zanotowała w lutym nadwyżkę na saldzie obrotów bieżących. To drugi taki wynik z rzędu - problemem zeszłego roku były systematyczne deficyty. Poprawa to efekt korzystniejszego wyniku w handlu towarami. Spowolnienie gospodarcze w strefie euro oznacza jednak, że wyniki w kolejnych miesiącach mogą być nieco słabsze" - stwierdzono w komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego do czwartkowych danych NBP.

PIE wskazało, że w zeszłym roku problemem były systematyczne deficyty w obrotach bieżących, jako że w 2022 roku Polska zanotowała deficyt na rachunku bieżącym we wszystkich miesiącach poza listopadem. Obecnie widać poprawę danych o bilansie.

"Poprawa to głównie efekt lepszych wyników w handlu towarami. Drogi import surowców energetycznych w 2022 r. prowadził do systematycznych deficytów w handlu międzynarodowym. Ceny na rynkach globalnych znacząco obniżyły się w ostatnich miesiącach, co kończy ten trend. W ciągu roku cena ropy Brent spadła o 17 proc., kontraktów węgla energetycznego z dostawą do Newcastle o 37 proc., a gazu ziemnego w Europie o 59 proc." - stwierdzono w komentarzu PIE.

Ekonomiści instytutu ocenili także, że słabsze wyniki sprzedaży detalicznej na początku tego roku oznaczają mniejszy import towarów konsumpcyjnych.

"Większość prognoz wskazuje na słabe perspektywy eksportu w kolejnych miesiącach. Aktywność w większości branż przemysłowych spowalnia. To także efekt słabnącego popytu zagranicznego. Analitycy ankietowani przez Focus Economics oczekują, że gospodarka strefy euro wzrośnie w tym roku o zaledwie 0,4 proc. - słabsze wyniki gospodarcze za granicą oznaczają także mniej zamówień na polskie produkty, co osłabi eksport. Faktyczne wyniki są jednak nieco lepsze od prognoz - oznacza to mniejsze spowolnienie polskiego eksportu niż obecnie prognozowane" - stwierdzono w komentarzu PIE.

Poprawa oznacza, że nie będzie większej recesji w Europie

"Przed rokiem obserwowaliśmy wyraźnie gorszy bilans (-7,1 mld zł). To jeden z bardziej pozytywnych sygnałów makroekonomicznych w ostatnim czasie. Taka nadwyżka w obrotach handlowych może być pewnym wskazaniem, że poważniejszej recesji jednak w Europie nie powinniśmy się spodziewać" - stwierdzono w komentarzu Lewiatana.

Wskazano w nim także, że dane o handlu zagranicznym pokazują, że za część wzrostu wartości eksportu była odpowiedzialna inflacja (wzrost cen żywności). Dodatkowo rekordowo wysoki, kolejny miesiąc z rzędu, jest eksport części motoryzacyjnych, baterii litowojonowych oraz samochodów.

"W danych o imporcie widać również wyraźnie kłopoty naszego przemysłu. Sprowadzamy wyraźnie mniej żelaza i stali oraz półproduktów z tworzyw sztucznych. Te produkty wymagają w większości wypadków poważnych nakładów energii do obróbki. A jak wiemy program wsparcia branż energochłonnych ruszył dopiero w drugim tygodniu lutego i rozpoczął się naborem wniosków, a nie realną pomocą" - wskazuje Konfederacja Lewiatan.

Historycznie najwyższa nadwyżka obrotów towarowych w lutym

"Luty 2023 r. był drugim kolejnym miesiącem, w którym odnotowano dodatnie saldo obrotów towarowych. Ukształtowało się ono na poziomie 10,6 mld zł, wobec deficytu 7,1 mld zł w lutym 2022 r. Była to historycznie najwyższa nadwyżka obrotów towarowych i jednocześnie największa poprawa salda w porównaniu z rokiem poprzednim. Tak duża zmiana wynikała z wyraźnego wzrostu eksportu przy nieznacznym spadku importu" - podał NBP w komunikacie.

Bank centralny poinformował, że w lutym br. wartość eksportu towarów wyniosła 125,7 mld zł, co oznacza wzrost o 16 mld zł (tj. o 14,6 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 r. Wartość importu towarów w porównaniu do lutego 2022 r. zmniejszyła się o 1,8 mld zł (tj. o 1,5 proc.) i osiągnęła poziom 115,1 mld zł.

Eksport środków transportu i żywności napędził wyniki

"Podobnie, jak w poprzednich miesiącach największy wzrost nastąpił w eksporcie środków transportu (przede wszystkim części samochodowych, akumulatorów litowojonowych oraz samochodów). Duży wzrost miał także miejsce w eksporcie żywności - na co jednak głównie wpłynął wzrost cen. Natomiast spadki wartości eksportu nastąpiły w kategoriach obejmujących towary zaopatrzeniowe oraz paliwa" - stwierdzono w komunikacie banku centralnego.

Dodano, że w porównaniu z poprzednimi miesiącami znacznie mniejszy był wzrost importu żywności, na co wpłynął spadek importu produktów rolnych z Ukrainy. Jednocześnie pogłębiła się tendencja spadkowa w towarach zaopatrzeniowych (duże głębokie spadki importu żelaza i stali oraz półproduktów z tworzyw sztucznych), a także towarów konsumpcyjnych.

NBP podał także, że przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 34,4 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 r. wzrosły o 6,4 mld zł (tj. o 22,7 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 18,4 mld zł i zwiększyła się o 1,7 mld zł (tj. o 10,4 proc.) w porównaniu z lutym 2022 r.

"O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 11,2 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (0,8 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (1,4 mld zł)" - poinformował NBP.

