Polska zadłuża się w szybkim tempie. Bijemy rekord za rekordem

We wtorek na aukcji Ministerstwa Finansów sprzedano obligacje za ponad 10 mld zł. Jak zauważają ekonomiści z ING, to wieloletni rekord, a ministerstwo przygotowuje się już na gigantyczne potrzeby pożyczkowe państwa, które na 2024 zaplanowała rząd.

Potrzeby pożyczkowe Polski rosną w rekordowym tempie. W 2024 roku zaplanowano je na poziomie 420 mld zł brutto.

To oznacza, że rząd będzie musiał każdego miesiąca 2024 roku wyemitować obligacje za około 35 mld zł.

Pomimo rosnącego zadłużenia w stosunku do PKB, jego poziomy wciąż są uważane za bezpieczne. Nie znaczy to jednak, że ryzyka nie rosną, być może już w 2024 roku Polska zostanie objęta unijną procedurą nadmiernego deficytu.

Potrzeby pożyczkowe państwa polskiego netto w 2024 roku wyniosą 225 mld zł, co będzie skokowym wzrostem po już rekordowym 2023 roku, gdy mają wynieść 143 mld zł.

A to jeszcze nie całość pieniędzy, które rząd PiS planuje pożyczyć w 2024 roku. Potrzeby pożyczkowe brutto wyniosą w 2024 roku 420 mld zł. Jak zauważa główny ekonomista Pracodawców RP Kamil Sobolewski, emisja obligacji skarbowych w 2024 roku będzie odbywać się w średnim tempie 35 mld zł na miesiąc. Możemy więc spodziewać się kolejnych rekordów już niebawem.

Unia Europejska już w 2024 roku może uruchomić wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu

Polski rząd praktycznie od zawsze wydaje więcej pieniędzy niż ma wpływów do budżetu, czyli przede wszystkim pobranych podatków. Nie jest pod tym względem wyjątkowy. W ostatnich latach przewaga wydatków nad wpływami drastycznie się jednak u nas powiększa, co zresztą jest właśnie dominującym na świecie trendem.

Gdy jednak zadłużają się wszyscy, nie znaczy, że ryzyko mija. Poziom zadłużenia może stać się szczególnie problemem, jeśli – tak jak wciąż Polska – jest się zaliczanym do grona rynków wschodzących.

To krajom rozwijającym się, których gospodarki mają zdecydowanie mniej solidne podstawy niż czołowe gospodarki świata, zdarza się z tego powodu bankrutować, co dla społeczeństwa ma opłakane skutki. I tak na przykład w Grecji, gdy w trakcie światowego kryzysu finansowego zabrakło chętnych na grecki dług, brakowało funduszy m.in. na pensje żołnierzy czy paliwo do czołgów, kupionych zresztą wcześniej za pożyczone pieniądze.

Eksperci są zgodni, że jak na razie to nam jednak nie grozi. Wprawdzie w relacji do PKB (kluczowy wskaźnik mierzący wielkość danej gospodarki) zadłużenie państwa ma wzrosnąć w 2024 r. do poziomu 54 proc. wobec 49,3 proc. PKB w 2023 r., to wciąż jednak będzie to poziom oceniany jako bezpieczny. Niepokoić może jednak charakter naszego długu i fakt, że same tylko spłaty odsetek z roku na rok są coraz większym obciążeniem dla budżetu.

Według prognozy Komisji Europejskiej w 2023 i 2024 roku Polska będzie płaciła najwyższe odsetki od długu publicznego spośród wszystkich państw członkowskich UE – odpowiednio 5,9 proc. i 5,8 proc.

Jeśli chodzi o deficyt budżetowy, Polska w 2023 roku przekroczy z kolei poziom określany przez Unię Europejską jako bezpieczny, czyli 3 proc. PKB. W 2023 roku będziemy mieć deficyt na poziomie 5,2 proc. PKB, a w 2024 roku ma zmniejszyć się do 4,5 proc.

To oznacza, że już na początku 2024 roku istnieje ryzyko, iż Unia w związku z tym wdroży wobec naszego kraju procedurę nadmiernego deficytu. Co się wtedy stanie? Polska będzie musiała wdrożyć plan naprawczy i szczegółowo raportować wydatki do Komisji Europejskiej. Jeśli się nie dostosuje, KE może ciąć wysyłane do Polski fundusze.

Wybory dla długu Polski są dodatkowym ryzykiem

Dla bezpieczeństwa państwowych finansów istotny jest też poziom PKB. To dlatego, że każde niespodziewane wydarzenie, które sprawia, że PKB zaczyna maleć, równocześnie wpływa na to, że ten sam dług staje się znacznie większym obciążeniem. Chociaż sama jego wartość się nie zmieniła, to rośnie wówczas w relacji do malejącego PKB.

Jak podkreślają analitycy, problem rosnącego zadłużenia po niedzielnych wyborach się nie rozwiąże, a to dlatego, że pod względem wzrostu wydatków państwa nie za wiele się zmieni. Opozycja w swoich programach też ma ich zaplanowanych sporo. Dla finansów publicznych wybory – na co zwracają uwagę ekonomiści z BNP Paribas – są więc raczej dodatkowym ryzykiem. W tej kampanii z ust polityków przede wszystkim padają obietnice związane z wydatkami, a im ich więcej, tym prognozy dotyczące wzrostu zadłużenia mogą się okazać zbyt optymistyczne.

Ewentualna zmiana władzy może co prawda doprowadzić do odblokowania środków wypłat z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski. Byłby to jakiś dodatkowy zastrzyk pieniędzy dla polskiej gospodarki, który przy odpowiedniej polityce mógłby przełożyć się w pewnym stopniu na mniejsze potrzeby pożyczkowe państwa. Z drugiej strony realizacja inwestycji z KPO będzie wymagała wysupłania środków na wkłady własne.