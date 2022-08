Polskę czeka jedna z najwyższych inflacji na świecie

Według raportu przygotowanego przez ekspertów ISI Emerging Markets Group w 2022 oraz w następnym roku jedynie Turcja i Rosja odnotują wyższą inflację niż Polska. Przy czym problemem w naszym kraju będzie nie tylko inflacja, ale również stopy procentowe, których średnia wysokość w tym roku wyniesie 4,4 procent.

Z raportu przygotowanego przez ekspertów grupy ISI Emerging Markets Group wynika, że w najbliższych miesiącach z obecnymi wyzwaniami gospodarczymi spośród grupy państw rozwijających najlepiej sobie w 2023 roku poradzą Meksyk, Brazylia i Indie. Natomiast, jeśli chodzi o poziom inflacji, to jedynie w Turcji i Rosji będzie ona na wyższym poziomie niż Polsce.

Według przytoczonego w opracowaniu wyliczenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego w przyszłym roku inflacja nad Wisła wyniesie niecałe 8 procent, w krajach strefy euro nieco ponad 2 procent, a we wspomnianych Turcji i Rosji odpowiednio 29,7 procent oraz 12 procent.

Wśród gospodarek, które najdotkliwiej odczują skutki obecnych zakłóceń gospodarczych analitycy wskazują Polskę. Problemem nad Wisłą będzie nie tylko inflacja, ale również stopy procentowe, których wysokość średnio w tym roku wyniesie 4,4 procent. Jak wynika z raportu, ponownie jedynie Turcja i Rosja mogą się spodziewać odpowiednio poziomu 14 procent i 13 procent.

Prognozy swoje, życie swoje...

Teoretycznie można na tym zakończyć prezentację wskaźników, stóp procentowych i oczekiwań inflacyjnych. Jednak naszym Czytelnikom należą się pewne uzupełnienia. Bardzo niepewna i skomplikowana sytuacja makroekonomiczna, wysokie ceny ropy naftowej i paliw, a także żywności sprawiają, że warto wszystkie prognozy, ale także bieżące dane aktualizować.

W ramach uzupełnień warto podkreślić, że Bank Rosji obniżył, o czym pisaliśmy 22 lipca tego roku, stopy procentowe do poziomu 8 procent. Co do szacunków inflacji, w czerwcu odnotowano w tym kraju wskaźnik 15,9 procent i wszystko wskazuje na tendencję spadkową.

Jeśli mowa jest o radzeniu sobie z kryzysem, to można uznać, że faktycznie Indie, wykorzystując sytuację związaną z tym, że nie stosują się do sankcji i kupują tanią ropę naftową, węgiel i inne surowce z Rosji, mogą łagodniej odczuć globalne spowolnienie gospodarcze.

Brazylia miała w ostatnich miesiącach inflację przekraczającą 12 procent, a Meksyk 8 procent z tendencją poważnego wzrostu. Dodatkowo w tych krajach ceny artykułów spożywczych wzrosły o ponad 40-50 procent w stosunku do roku ubiegłego, a poziom wykluczenia społecznego jest najwyższy od ponad 25 lat.

Godzi się także zweryfikować w górę przedstawione w raporcie dane o średniej inflacji w strefie euro, która ma wynieść w przyszłym roku 2 procent. Te wyliczenia oparte są o ceny surowców energetycznych z pierwszej połowy roku. Obecnie zaś EBC prognozuje inflację na poziomie znacznie wyższym niż wcześniej zakładano.

Inflacja w Polsce według ocen ekonomistów, powinna wyhamować na przełomie III i IV kwartału tego roku. Pytanie, na jakim poziomie będzie w przyszłym roku jest trudne i zależne od wielu czynników zewnętrznych. Wydaje się jednak, że mimo pogorszenia względem minionego roku, sytuacji finansowej obywateli w najbliższych kwartałach nie czekają nas tak dramatyczne chwile jak te przedstawione w raporcie ekspertów ISI Emerging Markets Group.

