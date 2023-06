Polskę czeka minimalny wzrost, ale potem ma być przyspieszenie

Realny wzrost PKB w 2023 r. spadnie do 0,9 proc., ponieważ wysoka niepewność, inflacja oraz zacieśnienie monetarne doprowadziły do osłabienia popytu. Ale w 2024 r. wzrost PKB przyspieszy do 2,1 proc. – wynika z opublikowanych 7 czerwca prognoz OECD dla Polski.

W środę (7 czerwca) OECD opublikowała prognozy gospodarcze dla krajów członkowskich oraz dla całego świata. W przypadku Polski organizacja prognozuje, że realny PKB w 2023 r. wzrośnie o 0,9 proc., zaś w 2024 r. ma nastąpić odbicie. OECD oceniła, że Krajowy Plan Obudowy przyspieszy inwestycje, ale też zastrzegła, że dalsze opóźnienie w wypłatach środków dla Polski może doprowadzić do osłabienia wzrostu.

OECD stwierdziła, że inflacja w Polsce osiągnęła szczyt w lutym 2023 roku i że zaczęła spadać, jednak organizacja oczekuje, że ze względu na dobrą sytuację na rynku pracy i z powodu wydatków budżetowych będzie się ona utrzymywać na podwyższonym poziomie. Z prognoz wynika, że na koniec roku inflacja ma spaść do 12,4 proc. a na koniec roku 2024 - do 4,8 proc.

Z prognoz wynika, że na koniec 2023 r. deficyt sektora general governance ma sięgnąć w Polsce 4,7 proc. a w 2024 r. ,a spaść do 3,4 proc. Z kolei zadłużenie Polski wg definicji UE ma wynieść 50,6 proc. PKB na koniec tego oraz 52,1 proc. PKB na koniec roku 2024.

Zdaniem OECD, ze względu na utrzymującą się presję inflacyjną oraz wzrost deficytu, stopy procentowe powinny zostać podniesione do 7,25 proc. z 6,75 proc. obecnie, a ich obniżanie powinno rozpocząć się w II połowie 2024 r.

Budżet na 2023 r. został przygotowany, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 1,7 proc., zaś inflacja średnioroczna wyniesie 9,8 proc.

