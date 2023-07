Polski bank okazał się najlepszy w europejskich testach odporności

Bank Pekao okazał się najbardziej odpornym na negatywne scenariusze makroekonomiczne bankiem w Europie spośród 70 instytucji finansowych w tegorocznej edycji testów warunków skrajnych przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.

Po dwóch latach przerwy Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) przeprowadził kolejną edycję ogólnoeuropejskich testów - warunków skrajnych, badających negatywne scenariusze makroekonomiczne.

W tegorocznym teście Bank Pekao okazał się najbardziej odpornym europejskim bankiem i jako jeden tylko z dwóch z zestawienia nie zanotował spadku wskaźników kapitałowych w scenariuszu skrajnym. W poprzednich testach z lipca 2021 roku Bank Pekao zajął drugie miejsce. W Polsce badaniem objęte były dwa banki.

- Testy warunków skrajnych EBA po raz kolejny pokazały, że Bank Pekao jest odporny na wyzwania, których w ostatnich latach nie brakowało. Wystarczy wymienić pandemię, czy wojnę tuż za naszą granicą. Jestem dumny, że nasze konsekwentne, ostrożnościowe podejście do ryzyka i doskonała płynność zapewniły nam czołowe miejsce wśród najbezpieczniejszych banków w Europie - powiedział, cytowany w komunikacie prezes Banku Pekao Leszek Skiba.

Stress testy Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego to cykliczne badania kondycji europejskich mające służyć jako ważne źródło informacji do celów procesu przeglądu i oceny nadzorczej. Ich celem jest pomoc właściwym organom w ocenie zdolności banków do spełniania wymogów ostrożnościowych w ramach skrajnych scenariuszy.

Głównymi akcjonariuszami Banku Pekao są: Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) z pakietem 20 procent, Polski Fundusz Rozwoju (PFR) ma 12,8 procent, fundusze zarządzane przez PTE Nationale-Nederlanden - 6,4 procent, fundusze zarządzane przez PTE Allianz Polska - 5,91 procent, a także podmioty zależne od Funduszu BlackRock - 5,04 procent.

Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych od czerwca 1998 roku.

