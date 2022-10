Polski bilans płatniczy znowu na minusie. Winne wysokie ceny surowców

NBP opublikował bilans płatniczy Polski w sierpniu 2022 roku. Wynika z niego, że saldo na rachunku bieżącym było ujemne i wyniosło 18,7 miliarda złotych. Dzieje się tak za sprawą wysokich cen surowców.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Sierpień 2022 roku był kolejnym z rzędu miesiącem, gdy saldo na rachunku obrotów bieżących było ujemne i wyniosło 18,7 miliarda złotych. Dla porównania w ubiegłym roku saldo było też ujemne, ale deficyt wyniósł 8,4 miliarda złotych.

W tym czasie eksport wzrósł o 26,8 miliarda złotych do 119,7 miliarda złotych, co oznacza poprawę rok do roku o 26,8 miliarda złotych. Niestety import zanotował dużo wyższą dynamikę i był na poziomie 133,5 miliarda złotych, o 32,7 miliarda więcej niż przed rokiem. W ujęciu procentowym oznacza to wzrost o 32,5 procenta.

- Wskaźniki dotyczące salda na rachunku obrotów bieżących pokazują, że przy słabszej polskiej walucie mamy bardzo nadmuchaną wartość importowanych surowców i paliw. Ich ceny są wysokie, a dodatkowo dokłada się do tego kurs walutowy. Oczywiście eksport nie ma się źle, ale w dużej mierze jest importochłonny i to także widać. Polskie towary, które są dobrej jakości, w przypadku szukania oszczędności przez europejskich producentów mogą być znakomitym, tańszym, czyli konkurencyjnym zamiennikiem. Jednak gdy tylko pojawią się silne oznaki spowolnienia na innych rynkach, to także i my to odczujemy. Na razie jeszcze tego nie widać. Oczywiście gdybyśmy mieli dostępne środki z KPO, to bardzo poprawiłoby to nasz bilans płatniczy- powiedział WNP.PL analityk Banku Pekao Karol Pogorzelski.

Pomimo ciemnych chmur zbierających się nad światową gospodarką i spodziewanego spowolnienia w strefie euro polski wzrost gospodarczy, a także odporność na zewnętrzne wstrząsy jest zaskakująco dobra. Warto bowiem pamiętać, że deficyt zaprezentowany w raporcie NBP wyrażony w euro wyniósł około 3,8 miliarda, czyli nadal nie ma powodu do przesadnego niepokoju.

Tak polskie firmy ratują się przed inflacją. Zobacz, co mówią prezesi na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl