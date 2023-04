Polski bukmacher chwali się sporym wzrostem wartości zakładów

Wartość zawartych zakładów w STS w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosła 1,193 mld zł i była wyższa o 16 proc. rok do roku. Zwiększyła się też liczba zarejestrowanych klientów firmy.

Pierwszy kwartał 2023 roku okazał się drugim najlepszym kwartałem w historii firmy bukmacherskiej STS, po rekordowym ostatnim kwartale minionego roku.

Grupa chwali się stale rosnącą liczbą nowych klientów.

Firma zamyka jednak swoją aktywność w Wielkiej Brytanii i Estonii.

Wskaźnik NGR, czyli wartość zakładów zawartych przez klientów, pomniejszona o wypłacone wygrane i podatek od gier, od stycznia do marca 2023 roku dla STS, ale bez działalności w Wielkiej Brytanii i Estonii, wzrósł o 12 proc. rok do roku - ze 156 mln zł do 175 mln zł.

STS zamierza zwiększyć rentowność i wyjść z Wielkiej Brytanii i Estonii

Rośnie także liczba nowych klientów. W pierwszym kwartale 2023 roku liczba nowych rejestracji (bez działalności w Wielkiej Brytanii i Estonii) wyniosła 57 tysięcy, przed rokiem było to 56 tysięcy. Łącznie liczba aktywnych użytkowników w pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniosła 331 tysięcy.

- Zgodnie z naszymi przewidywaniami w pierwszym kwartale 2023 roku wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki operacyjne. Odnotowaliśmy istotne wzrosty najważniejszych wskaźników dotyczących naszej działalności. Klienci STS pozostają silni i chętnie zawierają zakłady. Ponadto, znacząca część graczy pozyskanych w trakcie Mistrzostw Świata wykazuje się wysoką aktywnością - mówi Mateusz Juroszek, prezes STS Holding.

W 2023 roku grupa STS planuje szereg działań, których celem jest zwiększenie rentowności. Wśród nich jest m.in. reorganizacja prowadząca do skoncentrowania działalności w Polsce oraz zakończenie aktywności w Wielkiej Brytanii i Estonii.

Rośnie wartość zakładów zawieranych przez klientów STS

W 2022 roku grupa STS wygenerowała NGR na poziomie 663 mln zł, gdy w 2021 roku było to 565 mln zł, co oznacza wzrost o 17 proc. rok do roku. Wartość zawartych zakładów przez klientów Grupy STS wyniosła 4,679 mld zł, gdy w 2021 roku było to 4,492 mld zł. Liczba aktywnych użytkowników wyniosła zaś 783 tys., natomiast 693 tys. w 2021 roku. Grupa odnotowała w 2022 roku. 439 tys. nowych rejestracji, o 69 tys. więcej niż rok wcześniej.

Grupa STS w 2022 roku odnotowała skonsolidowane przychody w wysokości 579 mln zł, gdy rok wcześniej wyniosły 498 mln zł.

Grupa STS to jeden z największych bukmacherów w Europie Centralnej. Portfolio obejmuje zakłady sportowe, sporty wirtualne, BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń e-sportowych. Grupa udostępnia usługi online, ale również w ogólnopolskiej sieci ok. 400 lokali stacjonarnych. Zatrudnia ok. 1200 osób.

Akcje STS Holding zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w grudniu 2021 roku. Mateusz Juroszek wraz z rodziną utrzymuje 70 proc. akcjonariatu w spółce.

