Polski bukmacher pomnaża zyski

Na dobre wyniki firmy STS przełożyło się przede wszystkim duże nagromadzenie ważnych wydarzeń sportowych w III kwartale 2022 roku.

Grupa STS wygenerowała przychody w III kwartale w wysokości 150 mln złotych, co dało wzrost o 25 proc. w stosunku do roku ubiegłego, kiedy bukmacher osiągnął 119 mln złotych. Skonsolidowany zysk netto w III kwartale 2022 wyniósł 49 mln zł, gdy w III kwartale 2021 było to 30 mln zł - wzrost o 65 proc.

Skonsolidowany zysk netto grupy STS od stycznia do września br. wyniósł 111 mln zł, przed rokiem był to 116 mln zł. Od stycznia do września 2022 roku skorygowana EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) wyniosła 190 mln zł, gdy w 9 pierwszych miesiącach 2021 wyniosła 178 mln zł – wzrost rok do roku wyniósł 6 proc.

Zysk netto głównej spółki operacyjnej w grupie – STS – wyniósł w pierwszych trzech kwartałach 131 mln zł. Rok wcześniej było to 135 mln zł.

Dobre wyniki finansowe Grupy STS są bezpośrednio związane z nagromadzeniem dużej liczby wydarzeń sportowych w III kwartale roku

W III kwartale roku 2022 roku nastąpiło duże nagromadzenie wydarzeń sportowych. Ze względu na przesunięcie piłkarskich mistrzostw świata w Katarze na grudzień rozgrywki piłkarskie rozpoczęły się już w okresie wakacyjnym.

Ponadto, polscy siatkarze, koszykarze oraz Iga Świątek w tenisie wykazywali dobrą formę, co zachęcało kibiców do obstawiania meczów swoich faworytów.

Kolejnym impulsem do obstawiania meczy jest obecny mundial z udziałem 32 drużyn w tym reprezentacji Polski gwarantuje duże obłożenie zakładów bukmacherskich.

