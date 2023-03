Polski bukmacher wypłaci dużo większą dywidendę niż przed rokiem

STS Holding zamierza wypłacić w formie dywidendy nawet 100 proc. zeszłorocznego zysku netto. Spółka zarobiła w 2022 roku na czysto prawie 170 mln zł, a w październiku 2022 roku wypłaciła 42,3 mln zł dywidendowej zaliczki.

Prezes STS Holding Mateusz Juroszek zapowiedział, że spółka niebawem będzie podejmować decyzję w zakresie wypłaty dywidendy.

- Zgodnie z obowiązującą polityką, akcjonariuszom będziemy wypłacać 100 proc. zysku STS Holding. Ze względu na strukturę grupy będziemy dokonywać dwóch płatności, tak jak miało to miejsce w ubiegłym roku – powiedział Mateusz Juroszek.

Spółka za 2021 rok wypłaciła dywidendę w kwocie prawie 58 mln zł, co dało 0,37 zł na akcję. W październiku 2022 roku wypłacono natomiast zaliczkę na poczet dywidendy za 2022 rok, w kwocie 42,3 mln zł, czyli 0,27 gorszy na akcję. Oznacza to, że do rozdysponowania spółka ma jeszcze około 127 mln zł.

W całym 2022 roku Grupa STS odnotowała zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 169 mln zł, a w 2021 rok wyniósł on 131 mln zł. Oznacza to wzrost rok do roku o niemal 29 procent.

W 2023 roku spółka spodziewa się bardziej wyrównanych wyników kwartalnych oraz równomiernego rozłożenia kosztów pomiędzy okresami sprawozdawczymi. W 2022 roku istotny wpływ na wyniki miał Mundial w Katarze.

- Zwyczajowo najważniejszym czasem będzie dla nas runda jesienna wraz z rozgrywkami piłkarskimi na poziomie krajowym i międzynarodowym. Wyzwaniem na ten rok jest dla nas utrzymanie oraz aktywizacja bardzo dużej bazy klientów pozyskanej w czwartym kwartale 2022 roku w trakcie Mistrzostw Świata w Katarze - wskazuje spółka.

W IV kwartale 2022 roku liczba aktywnych klientów Grupy STS wyniosła 542 tys., podczas gdy rok wcześniej było to 386 tys. Liczba rejestracji w omawianym okresie 2022 roku wyniosła 202 tys., a rok wcześniej 87 tysięcy.

Kapitalizacja notowanego na GPW STS Holding wynosi obecnie około 2,8 mld zł. Od początku roku akcje zyskały nieco ponad 4 proc. wartości.

