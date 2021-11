Polski dylemat ws. unijnego podatku węglowego. Premier stawia pytania

Nie możemy zgodzić się na to, żeby Polska ponosiła nadmiarowe koszty transformacji energetycznej - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki w trakcie IV Konferencji Programowej Śląski Ład w Katowicach. Na import ropy, gazu i węgla - ostatnio także - wydajemy gigantyczne kwoty - dodał.

Premier uczestniczy w IV edycji Konferencji Programowej Śląski Ład; tematem debaty jest "Rola CBAM (podatek graniczny od śladu węglowego - red.) w strategii energetyczno-gospodarczej Unii Europejskiej i Polski".

"Stawiam taką tezę, że w naszym najlepszym interesie jest pozbyć się tej metazależności. Suwerenność będzie polegała na uniezależnieniu się od tej metazależności nie tylko związanej z gazem, o którym się bardzo dużo mówi" - wskazał szef rządu. Dodał, że chodzi także o inne, nawet kilkukrotnie droższe surowce, jak np. ropa naftowa i inne paliwa kopalne. Według Mateusza Morawieckiego Polska wydaje rocznie na import surowców energetycznych między 50 a 80 mld zł.



"Na import ropy, gazu i węgla wydajemy gigantyczne kwoty. Wydajemy z naszych pieniędzy środki, przekraczające to, co otrzymujemy netto z UE. Czy nie byłoby piękne z punktu widzenia gospodarki polskiej, społeczeństwa, gdybyśmy się uniezależnić od tych surowców, gdybyśmy naszą politykę prowadzili w oparciu o suwerenne źródła, od nas zależne?" - mówił Mateusz Morawiecki.





"Czy utrzymane zostaną uprawnienia dla przemysłów energochłonnych, czy te pieniądze będą trafiały do polskiej kasy po to, abyśmy mogli je alokować na przemysły energochłonne, na przemysły mniej energochłonne, ale na ich transformację, na ich transformację w kierunku zmniejszenia energochłonności. Czy będziemy mogli również amortyzować koszty społeczne takiej dużej zmiany transformacyjnej" - tłumaczył szef rządu.

Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że CBAM może z jednej strony wyrównać szanse przemysłów europejskich, ale z drugiej strony już dzisiaj słychać, że wszyscy którzy są importerami stali do produkcji będą mieli trudniejszą sytuację. "A więc z jednej strony podatek graniczny od śladu węglowego wyrównuje pole gry, umożliwia europejskim przemysłom lepszą konkurencję, ale z drugiej doprowadzi do tego, że spadnie konkurencyjność niektórych sektorów gospodarki" - powiedział premier Mateusz Morawiecki.Czytaj także: Moskwa: dyskusja nad cłem od śladu węglowego okazją do dyskusji nad całym ETS Premier przyznał, że są to pytania, które jako polityk, jako premier musi postawić, "bo od nich dopiero, od odpowiedzi na te pytania (...) będą zależały nasze ostateczne także decyzje, decyzje rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące ostatecznego poparcia bądź nie". "My nie możemy zgodzić się na to, żeby Polska ponosiła nadmiarowe koszty transformacji energetycznej" - podkreślił Morawiecki.

