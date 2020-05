Polski eksport i import w czasie pandemii koronawirusa

GUS opublikował w czwartek 14 maja dane o handlu zagranicznym Polski za pierwszy kwartał 2020 r., a więc obejmujące już okres pandemii. Biznes czekał na nie niecierpliwością, ponieważ eksport to w ostatnich latach motor polski gospodarki. Pierwsze komentarze: dramatu nie ma, handel międzynarodowy ucierpiał od koronawirusa znacznie mniej niż np. podróże międzynarodowe.

- Dane GUS nie są zaskoczeniem. Podobne sygnały docierają do nas także z innych biur Baker McKenzie na świecie, co wskazuje, że jest to trend o charakterze globalnym. Jedną z przyczyn jest to, że COVID-19 zainfekował biznesowe łańcuchy dostaw. Trudności nie sprowadzają się tylko do utrudnień w ruchu granicznym - przestoje, konieczność wprowadzania pracy zmianowej, trudności w sprowadzeniu niezbędnych komponentów mają negatywny wpływ nawet na branże, które teoretycznie powinny zyskiwać, bo niepewne lub zbyt odległe terminy dostaw powodują, że szukamy lokalnych zamienników - mówi Weronika Achramowicz, partner w kancelarii prawnej Baker McKenzie - Jestem jednak optymistką. Polscy przedsiębiorcy już nie raz udowodnili, że potrafią radzić sobie w nietypowych sytuacjach, a obecne doświadczenia mogą przyczynić się do decyzji inwestycyjnych innego poziomu, np. o akwizycji kluczowego dostawcy albo relokacji do Polski zakładu z odleglejszej części świata,- Spodziewaliśmy się gorszego wyniku, są to więc dobre dane, nawet jeśli weźmie się pod uwagę, że celem, do którego powinno się podążać, jest osiągnięcie minimum 10-proc. nadwyżki między eksportem a importem - komentuje Javier Sosnowski, prezes Hiszpańsko-Polskiej Izby Handlowej i wiceprezes PolChambers, stowarzyszenia grupującego polskie izby handlowe działające za granicą. - Z naszych rozmów wynika, że spadek poziomu handlu zagranicznego wobec ograniczeń będących skutkiem pandemii to zjawisko oczywiste, ogólnoświatowe, objawiające się w postaci efektu domina. Są kraje, gdzie oferta eksportowa nie zmalała, ale brak popytu zagranicznego zrobił swoje.Jego zdaniem w drugim kwartale spadek może być podobny, w trzecim handel zagraniczny może wrócić do wyniku z początku roku, jeśli położy się większy nacisk na rynki nietradycyjne.- W PolChambers pracujemy nad rozszerzeniem liczby krajów obsługiwanych przez nasze izby handlowe, przy współpracy z polskimi instytucjami administracji rządowej. Potrzebne jest większe wsparcie produkcji z wartością dodaną. Na przykład, kiedy mówimy o rolnictwie, to o przetwórstwie i brandingu - sugeruje Javier Sosnowski.Czytaj także: Eksport i import w czasie i po pandemii: Brazylia, Gruzja, Izrael, Francja, Hongkong i USA Pewne światło na to, jak może wyglądać najbliższa przyszłość polskiego eksportu, rzucają dane dotyczące nowych zamówień eksportowych w przemyśle. Niestety w marcu spadły one o 10,8 proc. licząc rok do roku, i aż 15,8 proc. w stosunku do lutego.W I kwartale 2020 roku wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Rosji, Stanów Zjednoczonych i Czech, a importu - z Korei Południowej, ze Stanów Zjednoczonych, z Holandii, Chin oraz Rosji.Udział Niemiec - naszego głównego partnera handlowego, w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 0,4 pkt. proc. i wyniósł 27,6 proc., a w imporcie o 1,1 pkt. proc. i stanowił 21,6 proc. Dodatnie saldo wyniosło 16,2 mld zł wobec 13,6 mld zł w styczniu-marcu 2019 r.Jak zauważa Łukasz Ambroziak, w marcu 2020 roku największe tąpnięcie widać w eksporcie do Francji (-29 proc. rok do roku), Włoch (-25,4) oraz Holandii (-13,4 proc.). Dobrze trzyma się eksport do Niemiec (+1 proc.).W eksporcie największy wzrost dotyczył napojów i tytoniu (o 17,1 proc.), olejów, tłuszczów, wosków, zwierzęcych i roślinnych (o 10,7 proc.), chemii i produktów pokrewnych (o 8,2 proc.), żywności i zwierząt żywych (o 7,3 proc.) oraz różnych wyrobach przemysłowych (o 1,4 proc.).Natomiast spadek odnotowano w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 19,2 proc.).W imporcie największy wzrost zanotowano w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 29,4 proc.) żywności i zwierzętach żywych (o 8,8 proc.), chemii i produktach pokrewnych (o 8,2 proc.), napojach i tytoniu (o 5,2 proc.) oraz różnych wyrobach przemysłowych (o 2,4 proc.).Spadek obserwowano m.in. w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (Standard International Trade Classification - standardowa międzynarodowa klasyfikacja handlu) (o 27,1 proc.) w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 8,8 proc.) oraz w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 3,7 proc.).O handlu zagranicznym będziemy rozmawiać na EEC Online podczas sesji "Eksport, handel zagraniczny, współpraca gospodarcza". Odbędzie się ona 20 maja 2020 r. w godz. 13.45-14.45. Zapraszamy do jej obejrzenia w portalach WNP.PL lub eecpoland.eu oraz zarejestrowania się na EEC Online.



