Polski eksport łapie zadyszkę. Incydent czy choroba?

Z danych publikowanych przez Narodowy Bank Polski wynika, że na koniec 2021 roku nie będzie już nadwyżki w obrotach bieżących. Szacunki ekspertów zakładają tzw. zero plus. A w 2020 roku nadwyżka w handlu zagranicznym wyniosła ponad 54 mld złotych.

Chemia - rok jak klątwa

Surowce, energia, waluta

Wzrosty cen gazu ziemnego, wykorzystywanego w chemii jako paliwo i surowiec, biją wszelkie rekordy. Drożeje energia elektryczna, a mamy jeszcze surowce chemiczne i galopujące ceny uprawnień do emisji CO2 w systemie EU ETS. Polscy producenci nawozów sztucznych, chemikaliów, farb muszą konkurować z dostawcami spoza Unii Europejskiej na nierównych zasadach. Na podsumowanie wyników musimy poczekać, ale wydaje się, że eksport chemikaliów będzie w tym roku niższy od zakładanego jeszcze na początku roku.- "Sytuacja na europejskim rynku gazu jest anormalna, wymyka się wszelkim regułom, jest niezwykle dynamiczna. Średnie notowania gazu w pierwszej połowie grudnia były 5- krotnie wyższe niż w tym samym okresie 2020 roku. W samym tylko grudniu 2021 roku w pierwszej połowie miesiąca cena gazu w transakcjach spot wzrosła o ponad 30 proc." - czytamy w informacji przesłanej WNP.PL przez biuro prasowe PGNiG SA.Drastyczne, zaakceptowane przez URE, podwyżki cen energii elektrycznej i gazu ziemnego są tylko odzwierciedleniem tego, co dzieje się na rynku europejskim oraz na jakich poziomach zawierane są transakcje na Towarowej Giełdzie Energii. To przekłada się bezpośrednio na ceny w przemyśle i konkurencyjność eksportu.- Rok 2021 przyniósł dalszy wzrost cen surowców, komponentów i transportu, szczególnie frachtu morskiego. W dużym stopniu skompensowaliśmy ten wzrost naszymi działaniami optymalizującymi zarówno logistykę, jak i stronę kosztową, której sprzyja też w ostatnich miesiącach inflacja - wyjaśnia WNP.PL Michał Rakowski, członek zarządu w Grupie Amica. Nie tak dawno spółka przedstawiła strategię na kolejne lata i wynika z niej, że w tym roku trwają analizy i przygotowania do wejścia na rynek amerykański. Amica eksportem stoi i tak ma być w kolejnych latach.- "KGHM to jednak jeden z nielicznych eksporterów zdecydowanie bardziej narażonych na wahania wartości dolara niż europejskiej waluty, ze względu na fakt, iż właśnie w tej walucie wyceniane są surowce na giełdach światowych. Z naszej perspektywy dość niecodzienną sytuacją w 2021 roku był równoczesny ponadprzeciętny wzrost cen surowców oraz równie imponujące osłabienie walut naszego regionu. Te dwa kluczowe czynniki pozytywnie wpłynęły na poziom realizowanej marży i to pomimo progresywnego podatku od kopalin"- czytamy w oświadczeniu Departamentu Komunikacji KGHM Polska Miedź dla WNP.PL.Dla zobrazowania sytuacji polskich eksporterów i importerów warto przytoczyć notowania - na koniec stycznia 2021 roku euro było wyceniane na 4,53 zł, a teraz (koniec grudnia) 4,63-4,70 zł. W przypadku dolara amerykańskiego jest to odpowiednio 3,74 wobec 4,10 zł obecnie.Ten rok był niezwykły dla gospodarki światowej, w tym także dla polskiej. Cechowały go niekontrolowane zmiany cen surowców, wzrost kosztów pracy, obciążenie wymiany gospodarczej problemami z brakiem kontenerów, dostępnością frachtu i rosnącymi jego kosztami.Polska gospodarka pandemię przetrwała w dobrej kondycji, choć wiele branż złapało zadyszkę. Wyzwania czekające wymianę gospodarczą zależeć będą od kosztów importu i dostępności surowców, cen uprawnień do emisji, braku specjalistów na rynku pracy. Podwyżki stóp procentowych ograniczą konsumpcję wewnętrzną, więc postawienie na wzrost eksportu będzie naturalnym działaniem większości polskich firm.