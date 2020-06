Polski eksport ma się poprawiać od czerwca

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) pozwalają szacować, że eksport w kwietniu 2020 wyniósł 11 729 mln euro. Obniżył się zatem w stosunku do wartości notowanych w marcu o 37,5 proc. Natomiast w stosunku do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zmniejszył się o 39,7 proc.. Wielkość eksportu w maju będzie zbliżona do kwietniowej, a począwszy od czerwca zacznie się poprawiać.

Kwiecień przynosi zazwyczaj pewną korektę aktywności eksportowej.

Jej skala zależy od kilku czynników, w tym zwłaszcza kalendarza (na kiedy przypadały święta i jaka była różnica w liczbie dni roboczych między marcem i kwietniem).

Ale również od tego, jak forsowne było otwarcie roku i jak do realizacji nowych zamówień w danym roku szykowali się przedsiębiorcy.