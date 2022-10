Polski eksport szybko rośnie, choć do Rosji sprzedajemy coraz mniej

W sierpniu wartość polskiego eksportu była o ponad 20 proc. wyższa w ujęciu rok do roku, a najwięcej sprzedawaliśmy tradycyjnie do Niemiec i Francji. Coraz mniej sprzedajemy natomiast do Rosji, jej udział w polskim eksporcie wyniósł 1,3 proc.

Jak wskazują ekonomiści PKO Banku Polskiego, polski eksport nie zwalnia. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w sierpniu jego wartość była o 20,3 proc. wyższa w ujęciu rok do roku (wobec +18 proc. w lipcu). Relatywnie niewiele zwiększył się eksport do Niemiec i Francji, natomiast do Wielkiej Brytanii wzrósł o 27 proc. rok do roku.

W pierwszej piątce od początku roku niezmiennie utrzymują się Niemcy, Francja, Czechy, Włochy i Wielka Brytania.

Polski eksport nie zwalnia. W VIII jego wartość była o 20,3% wyższa r/r (vs 18,0% w VII). Relatywnie niewiele zwiększył się eksport do Niemiec i Francji, natomiast do W. Brytanii wzrósł o 27% r/r - największy przyrost wartości w EUR wystąpił w przypadku maszyn i urządzeń. 1/3 pic.twitter.com/GusRowei58 — PKO Research (@PKO_Research) October 19, 2022

W sierpniu istotnie zwiększył się polski eksport do państw mających bliskie relacje gospodarcze z Rosją. Wśród tych krajów najwyższą dynamikę polskiego eksportu odnotowano w przypadku Armenii (522 proc. rok do roku) i Kirgistanu (426 proc. rok do roku).

W sierpniu udział Rosji w polskim eksporcie wyniósł 1,3 proc., a Ukraina osiągnęła udział 3,3 proc., przy dużych przyrostach eksportu paliw i różnych wyrobów przemysłowych.

Tak polskie firmy ratują się przed inflacją. Zobacz, co mówią prezesi na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl