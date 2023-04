Polski eksport szybko rośnie. Z cenami będzie jednak inaczej

Eksport w lutym 2023 roku wyniósł 27 mld euro, a więc zwiększył się w stosunku do wartości notowanych przed dwunastoma miesiącami o 12 proc. - wynika z opublikowanej w środę prognozy Krajowej Izby Gospodarczej.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w lutym 2023 roku wyniósł 27 034 mln euro. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w styczniu o 0,8 proc., w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 12 proc. Wielkość eksportu w marcu będzie, ze względów sezonowych, wyraźnie wyższa od notowanej w lutym" - czytamy w opublikowanej w środę prognozie Krajowej Izby Gospodarczej (KIG).

Wysoki kurs dolara może skłaniać odbiorców z Europy do szukania dostawców bliżej

KIG prognozuje, że w 2023 r. najprawdopodobniej nie uda się utrzymać wcześniejszego rekordowo wysokiego tempa wzrostu aktywności eksportowej. Wciąż jednak pozostawać będzie ono na bardzo dobrym poziomie. Różnica wynikać będzie z mniejszego natężenia procesów inflacyjnych. Koszty wytwarzania nie będą rosły tak szybko, więc i konieczność podnoszenia cen zbytu nie będzie tak wyraźna, jak choćby w roku 2022. Silniejsze będą też efekty spadku popytu na dobra, których ceny przestały być akceptowalne dla klientów - ocenia KIG.

"W roku 2023 działać będą jednak czynniki, które sprzyjać będą naszej sprzedaży eksportowej. Po pierwsze w początku roku dobrze prezentuje się dynamika zamówień w przemyśle - w tym zwłaszcza zamówień eksportowych. Po drugie wciąż silne perturbacje z łańcuchami dostaw skłaniać mogą odbiorców ze starych krajów Unii do kontynuacji poszukiwań nieodległych dostawców (w miejsce tych z dalekiego i nieodległego wschodu). W dodatku w tym procesie na naszą korzyść wciąż działa drogi dolar, pogarszając pozycję konkurencyjną dostawców z dalekiego wschodu (kalkulujących ceny swoich wyrobów do dolara)" - podał KIG w prognozie.

Duże zainteresowanie wyrobami w zakresie obronności nie podbije mocno wyników eksportu

Wskazano w niej także, że w średnim terminie w Europie wyraźnie rośnie popyt związany ze wzmacnianiem obronności i odporności państw.

"Owszem nasz eksport w zakresie obronności, mimo dużego zainteresowania potencjalnych klientów naszymi wyrobami - nie podbije aż tak mocno wyników eksportu ogółem. Jednak dla nas szczególne znaczenie będzie miał wzrost popytu na zwiększenie odporności. Wszak jest on generowany bardzo szeroko - nie tylko na poziomie administracji państw, ale również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. W dodatku jest to popyt na bardzo wiele rodzajów wyrobów - a to istotnie zwiększać będzie poziom zamówień dla naszej gospodarki" - wskazano w prognozie KIG.

Rząd szykuje nowy podatek. Co się w nim znajdzie? Rozmawiamy z ministrem Patkowskim

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl