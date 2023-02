Polski fintech sięga po kolejną legendę sportu. Iker Casillas ambasadorem XTB

Iker Casillas, wybitny hiszpański bramkarz, został nowym ambasadorem XTB polskiej platformy inwestycyjnej. Wystąpi w spotach reklamowych oraz reklamach digitalowych promujących XTB.

Iker Casillas, wybitny hiszpański bramkarz, który karierę piłkarską zakończył w 2020 roku, został nowym ambasadorem XTB.

Wystąpi w spotach reklamowych oraz reklamach digitalowych promujących XTB, w tym dostępną na platformie darmową ofertę edukacyjną dla początkujących i zaawansowanych inwestorów.

- Jestem niezwykle dumny, że mogę być twarzą takiej marki jak XTB - jednej z najlepszych, globalnych firm inwestycyjnych. W piłce nożnej, podobnie jak w finansach, potrzebny jest trening, dobre wsparcie i mentalność zwycięzcy - przekonuje cytowany w komunikacie Iker Casillas.

Zaangażowanie Ikera Casillasa przez XTB to kontynuacja strategii budowania międzynarodowej marki w oparciu o ikony sportu. XTB zaangażowała w przeszłości José Mourinho, jednego z najbardziej znanych trenerów piłkarskich na świecie. W gronie ambasadorów firmy są też Joanna Jędrzejczyk, polska zawodniczka sztuk walki i była mistrzyni UFC oraz Jiří Procházka, czeski zawodnik mieszanych sztuk walki i były mistrz UFC w wadze piórkowej.

Nie był przy tym pierwszą znaną postać promująca XTB. W latach 2017 i 2018 firmę wpierał znany duński aktor Mads Mikkelsen.

- Iker Casillas jest przykładem pracy, pasji, wytrwałości i doskonałości we wszystkim co robi, obecnie również w roli inwestora i przedsiębiorcy. Jest on także osobą, która wciąż się uczy i rozwija zawodowo. Rynki finansowe w ostatnich latach uległy gwałtownej ewolucji. Coraz więcej klientów spogląda poza dotychczasowe ramy, aby zainwestować swoje pieniądze. Nowy ambasador XTB zbudował swój sukces dzięki ciężkiej pracy i strategii, dysponując do tego silną mentalnością zwycięzcy. Zdolność do pracy zespołowej, przywództwo i jego profesjonalizm w pracy to atrybuty, które podzielamy w XTB - dodaje Omar Arnaout, prezes XTB.

Przedmiotem działalności XTB jest prowadzenie działalności maklerskiej na rynku giełdowym oraz na rynku OTC (instrumenty pochodne na waluty, towary, indeksy, akcje i ETF i obligacje). Grupa została założona w 2004 r. w Polsce.

