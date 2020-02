Polski fundusz inwestycyjny OTB Ventures zebrał od inwestorów 100 mln dol.

Polski fundusz OTB Ventures, specjalizujący się w inwestycjach w technologiczne firmy w Europie Środkowo-Wschodniej, zebrał od inwestorów 100 mln dol. Fundusz ma obecnie w portfelu osiem spółek, a do końca 2022 r. chce zainwestować łącznie nawet w 16 podmiotów.

Finansowanie pochodzi od międzynarodowych inwestorów, w tym m.in. od Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EIF).

Największy w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) fundusz inwestuje długoterminowo, a jego horyzont inwestycyjny wynosi do 10 lat. Skupia się na pięciu obszarach, (oprogramowanie dla przedsiębiorstw, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, robotyka i internet rzeczy, cyberbezpieczeństwo oraz fintech), przeznaczając na inwestycję w jedną spółkę od 1 mln do maksymalnie 15 mln USD. Fundusz przejmuje zwykle pakiet od 10 do 15 proc. udziałów, ale nie mniej niż 6 proc. - wyjaśnili przedstawiciele OTB Ventures w oficjalnym komunikacie.

"Do naszych pięciu obszarów inwestycyjnych dokładamy tak naprawdę jeszcze jeden, czyli "next big thing". Klasa potencjału tkwiącego w CEE jest tak potężna, że liczymy na to, że właśnie tu wykiełkuje kolejna, przełomowa technologia lub model biznesu, zmieniający stan gry w skali globalnej" - ocenił współzałożyciel funduszu Grzegorz Jankilevitsch.

Jak podkreślił współzałożyciel partner zarządzający OTB Ventures Adam Niewiński, fundusz nie oferuje kapitału "zalążkowego". "Szukamy inwestycji, które z powodzeniem przeszły już pierwszą rynkową próbę i są gotowe do ekspansji - wyjaśnił.

Ponadto OTB Ventures rzadko inwestuje w pojedynkę. Dotychczas jego partnerami byli m.in. Intel Capital, Dell Technologies Capital, Samsung Next, Salesforce Ventures czy Standard Chartered Ventures.

W ramach aktywnego funduszu OTB chce do końca 2022 r. zainwestować łącznie w nawet 16 podmiotów, w portfelu ma już 8 spółek. To SpaceKnow, Cosmose, Minit, BabbleLabs, Segron, Silent Eight, FintechOS oraz ICEYE (produkuje i rozwija mikrosatelity do obserwowania powierzchni Ziemi).

"Wierzymy w spółki z silną technologią i globalnymi aspiracjami. Do tego muszą to być biznesy, posiadające gotowy produkt i pierwszych klientów na rynkach międzynarodowych. Idealnym miejscem do wyławiania takich perełek jest właśnie Europa Środkowo-Wschodnia. Poza Doliną Krzemową, to tu jest najbardziej utalentowana i doświadczona grupa inżynierów i informatyków. Nasz fundusz powstał między innymi po to, by ten olbrzymi potencjał wydobyć, rozwinąć i wyeksportować w świat" - zaznaczył współzałożyciel i partner zarządzający OTB Marcin Hejka.