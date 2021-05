Polski handel zagraniczny w unijnej czołówce. Jak utrzymać ten trend?

Pod względem tempa wzrostu eksportu Polska uplasowała się w pierwszym kwartale 4-6 miejscu (ex aequo z Czechami i i Łotwą) w tabeli krajów UE. Jeśli chodzi o import zajęliśmy pewnie czwartą pozycję. O tym, jak podtrzymać dobre tempo wzrostu wymiany handlowej i jak szerzej wyjść na pozaeuropejskie rynki, będziemy dyskutować we wtorek podczas EEC Online.

2021 - rok odbicia po pandemii?

Jak wynika z informacji Eurostatu, głównym partnerem handlowym europejskiej wspólnoty pozostają (i umacniają się na tej pozycji) Chiny. W pierwszym kwartale 2021 r europejski eksport do Państwa Środka wyniósł 54,7 mld euro - to wzrost o 21 proc. rok do roku. Jeszcze szybciej rósł import, bo o 25 proc.: osiągnął poziom 105,1 mld euro.Na drugim miejscu plasują się Stany Zjednoczone. Tu jednak widać, że koronawirus mocno dał się we znaki wymianie handlowej; eksport za Ocean spadł o prawie 5 proc., import – ponad 12 proc.Dane Eurostatu pokazują też już wyraźnie jaki był wpływ brexitu na wymianę handlową między Wielką Brytanią a UE. Unijny eksport na Wysp stopniał o 14,3 proc, eksport z Wielkiej Brytanii "schudł" od początku toku aż o 35 proc.Dane Eurostatu polskim eksporcie napawają optymizmem. Ubiegły rok przyniósł minimalny spadek eksportu wyrażonego w euro - o 0,3 proc. W 2020 r. eksport z Polski ogółem wyniósł 237,5 mld euro, a import to 225,5 mld euro.W dalszym ciągu głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W okresie styczeń-grudzień 2020 polski eksport sięgnął 68,6 mld euro i jednocześnie okazał się o 3,9 proc. wyższy niż przed rokiem.