Polski Holding Hotelowy: honorujemy Kartę Dużej Rodziny

We wszystkich hotelach i obiektach należących do grupy Polskiego Holdingu Hotelowego (PHH) honorowana jest Karta Dużej Rodziny - poinformował we wtorek PHH, który został partnerem strategicznym programu.

Jak przekazało w informacji prasowej PHH, posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z 15-proc. zniżki na noclegi od ceny dnia oraz z 15-proc. zniżki na gastronomię w hotelach i obiektach grupy PHH.

"To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci. Teraz również we wszystkich obiektach na terenie całego kraju, należących do grupy Polskiego Holdingu Hotelowego, rodziny 3+ mogą korzystać ze specjalnych zniżek. Cieszymy się, że jesteśmy partnerem strategicznym tego programu i w ten sposób możemy wspierać rodziny. Mamy nadzieję, że dzięki temu przyczynimy się również do wzmożenia ruchu turystycznego i odkrywania przez Polaków pięknych miejsc naszego kraju" - powiedziała cytowana w informacji prasowej rzecznik Polskiego Holdingu Hotelowego Magdalena Szefernaker.

Jak przekazało PHH, zniżki obowiązują wyłącznie w przypadku dokonania rezerwacji poprzez bezpośrednie kanały obiektów, czyli telefonicznie lub mailowo. Możliwa jest również rezerwacja na miejscu. Informacje o obiektach PHH, w których obowiązuje Karta Dużej Rodziny można znaleźć na stronie www.wpolscenajlepiej.pl.

PHH przypomniało, że Karta Dużej Rodziny jest pierwszym w Polsce programem "łączącym rząd, samorząd i biznes w jednym celu, jakim jest wspieranie rodzin wielodzietnych". KDR to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze karty mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.

Polski Holding Hotelowy to spółka w 100 proc. z kapitałem państwowym, której celem jest zarządzanie obiektami hotelowymi należącymi do Skarbu Państwa. Rolą PHH jest kształtowanie standardów na polskim rynku hotelarskim, jak również wprowadzanie innowacji, nowoczesnych rozwiązań i optymalizacji działania obiektów.

