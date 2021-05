Polski Holding Hotelowy: Moxy Poznań Airport od soboty znów przyjmie gości

Od soboty, po ponad rocznym zamknięciu, ponownie zostanie otwarty dla gości hotel Moxy Poznań Airport – poinformował w piątek Polski Holding Hotelowy (PHH). 120 pokojowy obiekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Jak podała w piątek rzeczniczka PHH Magdalena Szefernaker, obiekt będzie funkcjonował - zgodnie z wytycznymi dla hoteli obowiązującymi na terenie całej Polski - do 50 proc. obłożenia. Od soboty będzie można również skorzystać z gastronomii hotelowej serwowanej w ogródku na świeżym powietrzu.

"Dla całej branży turystycznej i hotelowej bardzo dobrą wiadomością jest fakt, że od 8 maja hotele znowu zostały otwarte dla turystów. Tym bardziej cieszymy się, że już od najbliższej soboty Moxy Poznań Airport ponownie będzie mógł przyjąć długo wyczekiwanych gości" - powiedział cytowany w przekazanym PAP komunikacie prasowym dyrektor operacyjny w PHH Jacek Szymanowicz.

Moxy w Poznaniu przyjął pierwszych gości w listopadzie 2019 roku. Jest to drugi obiekt lifestylowej marki Marriott należący do Polskiego Holdingu Hotelowego.

"Nasza załoga jest w pełni przeszkolona i przygotowana do tego, by ugość wszystkich w przyjaznych i bezpiecznych warunkach, zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi. Mamy wielką nadzieję, że wraz ze stopniowym powrotem do normalności nasz obiekt będzie oferować pełen wachlarz swoich możliwości, z którego będą mogli korzystać nasi goście" - podał Szymanowicz.

Moxy w Poznaniu dysponuje 120 pokojami, zapleczem gastronomicznym, salą spotkań, siłownią oraz parkingiem na 84 auta.

Polski Holding Hotelowy to spółka z kapitałem państwowym, której celem jest zarządzanie obiektami hotelowymi należącymi do Skarbu Państwa. W grupie kapitałowej PHH znajduje się łącznie 27 obiektów hotelarskich, co czyni ją drugą największą spółką hotelową w kraju i pierwszą z wyłącznie polskim kapitałem.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl