Polski Holding Hotelowy podpisał list intencyjny o dalszej współpracy z Ukrainą

Polski Holding Hotelowy podpisał list intencyjny o dalszej współpracy z Lwowską Obwodową Administracją Wojskową i Ukraińskim Stowarzyszeniem Hoteli i Kurortów - podał Holding. Pozwoli to na zwiększenie pomocy przekazywanej z Polski ofiarom wojny w obwodzie lwowskim - dodał.

Prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Hoteli i Kurortów (UHRA) Irina Sidletska cytowana w komunikacie dodała, że wspólnie z Lwowską Obwodową Administracją Wojskową i Polskim Holdingiem Hotelowym zmodernizowane zostanie zakwaterowanie dla przesiedleńców w obwodzie lwowskim.

Jak podano, 13 tirów z pomocą humanitarną, wysłanych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, właśnie dotarło na Ukrainę.

"Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych od początku agresji rosyjskiej wspiera Ukrainę pomocą humanitarną, medyczną czy żywnościową. Przekazywane tym razem wsparcia w postaci wyposażenia kwaterunkowego na rzecz Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej jest o tyle ważne, że pozwoli dzieciom i młodzieży ukraińskiej spokojnie rozpocząć rok szkolny" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

PHH poinformował, że obecnie w obwodzie lwowskim oficjalnie mieszka 245 tys. osób wewnętrznie przesiedlonych, z czego 75 tys. to dzieci. Nieoficjalnie jest to 400 tys. osób. Większość osób została ewakuowana do obwodu lwowskiego w maju. W tym czasie w regionie mieszkało czasowo 630 tys. przesiedleńców.

Dodano, że sama tylko Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przekazała do obwodu lwowskiego 1,5 tys. łóżek polowych i materacy, ponad 3 tys. poduszek i kołder oraz ponad 5 tys. pościeli i ręczników.

Polski Holding Hotelowy to spółka w 100 proc. z kapitałem państwowym, której celem jest skonsolidowanie i nowoczesne zarządzenie obiektami świadczącymi usługi hotelarskie, należącymi do Skarbu Państwa. W grupie kapitałowej PHH znajdują się łącznie 54 hotele i obiekty, co czyni ją drugą największą grupą hotelową w kraju i pierwszą z wyłącznie polskim kapitałem. PHH od wielu lat współpracuje z czołowymi światowymi sieciami hotelowymi, takimi jak Marriott International, Hilton International, Best Western Hotels&Resorts, InterContinental Hotels Group i Louvre Hotels Group.

