Polski Holding Hotelowy: w I kwartale br. wyniki lepsze niż przed pandemią

Polski Holding Hotelowy w I kwartale br. osiągnął rekordowy wzrost przychodów operacyjnych, zysku i wyniku EBITDA wobec analogicznego okresu 2019 r., czyli sprzed pandemii - poinformował w poniedziałek PHH. Prezes Gheorghe Marian Cristescu podkreślił, że goście wrócili do podróżowania.

"Przychody operacyjne za I kwartał 2023 r. wyniosły 54,2 mln zł i były wyższe o 24,4 mln zł w porównaniu do I kwartału 2019 r., czyli do czasu sprzed wybuchu pandemii, gdy hotelarstwo osiągało najlepsze wyniki. W I kwartale 2023 r. spółka PHH osiągnęła zysk na poziomie 14 mln zł, co w odniesieniu do I kwartału 2019 r. stanowi wzrost o 18,3 mln zł" - podał Polski Holding Hotelowy (PHH) w poniedziałek w komunikacie.

Jak dodał, wynik EBITDA podliczono na 10,4 mln zł; oznacza to, że wzrósł o 8,6 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2019 r., kiedy było to 1,8 mln zł. Tegoroczne wyniki finansowe spółki są nieporównywalnie lepsze niż w 2019 r."

Spółka podała także, że wzrosła liczba gości w obiektach PHH, co przełożyło się na najwyższe dotychczas obłożenie pokoi w historii.

Zdaniem prezesa PHH Gheorghe Mariana Cristescu, cytowanego w komunikacie, rekordowe wyniki finansowe pokazują, że przyjęta strategia i jej konsekwentna realizacja są skuteczne i przynoszą konkretne efekty. "Ostatnie miesiące były też czasem intensywnej pracy, który przełożył się na bardzo dobre wyniki dla PHH, mimo tych jakże trudnych dla nas wszystkich okolicznościach, wynikających z toczącej się wojny w Ukrainie oraz wpływu tej sytuacji na turystykę w Polsce i kondycję branży hotelarskiej w naszym kraju" - wskazał.

Prezes podkreślił, że władze spółki cieszy, iż "po ciężkim czasie pandemii i okresowego zamknięcia hoteli, goście znowu wrócili do podróżowania", co wyraźnie widać po najwyższym obłożeniu pokoi, jakie spółka odnotowała w ostatnim czasie. "Tylko w pierwszym kwartale 2023 r. w naszych hotelach obłożenie pokoi wyniosło prawie 74 proc. i jest to dotychczas najlepszy wynik, jaki nasza spółka odnotowała w tym zakresie" - zaakcentował prezes.

Spółka w komunikacie podała, że w pierwszych trzech miesiącach br. osiągnęła też najwyższą w swojej historii frekwencję w hotelach i obiektach; obłożenie pokoi w I kwartale br. wzrosło o około 10 punktów procentowych w stosunku do I kwartału 2019 r., gdy było na poziomie 64 proc.

Grupa PHH dysponuje ponad 50 hotelami i obiektami z blisko 6 tys. pokoi, co czyni ją drugą co do wielkości grupą hotelową w kraju i pierwszą z wyłącznie polskim kapitałem. Grupa współpracuje - jako franczyzobiorca - z sieciami, jak Marriott International, Hilton International, Best Western Hotels & Resorts, InterContinental Hotels Group i Louvre Hotels Group. W skład grupy wchodzi 10 spółek - Polski Holding Hotelowy, PHH Hotele, Gliwicka Agencja Turystyczna, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych, PHN Property Management, Przedsiębiorstwo Usługowe Holtur, Interferie, Interferie Medical SPA, Geovita i Elbest.

