Polski Holding Hotelowy ze sporym wzrostem. Zysk netto spółki poszedł do góry 22 mln zł

Od stycznia do września 2023 r. zysk netto osiągnięty przez Polski Holding Hotelowy wyniósł 64 mln zł, co oznacza wzrost o 22 mln zł w porównaniu do wyniku po trzecim kwartale 2022 r. – przekazała spółka. Obłożenie wyniosło 79 proc., co oznacza wzrost o 3 pkt. proc. rdr – dodano.

Polski Holding Hotelowy poinformował, że za pierwsze trzy kwartały br. przychody operacyjne spółki wyniosły 193 mln zł. Wskazano, że oznacza to "rekordowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu w 2022 r.", kiedy spółka osiągnęła przychód 153 mln zł.

- Od stycznia do września 2023 r. zysk netto osiągnięty przez PHH wyniósł 64 mln zł, co oznacza wzrost o 22 mln zł w porównaniu do wyniku po trzecim kwartale 2022 r., kiedy spółka odnotowała najwyższy dotychczas zysk netto - zaznaczono.

PHH wskazał, że od stycznia do września br. obłożenie wyniosło 79 proc., co oznacza wzrost o 3 pkt. proc. w odniesieniu do tego samego okresu ub.r. Dodano, iż w pierwszych trzech kwartałach br. spółka zanotowała również "rekordową cenę średnią za sprzedany pokój" na poziomie 400 zł. Wskazano, iż oznacza to wzrost o 20 proc. w porównaniu do trzech kwartałów ub.r.

Przychód operacyjny na dostępny pokój za pierwsze dziewięć miesięcy 2023 r. wyniósł 473 zł i wzrósł o 26 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. - zaznaczyła spółka.

Grupa PHH liczy ponad 50 hoteli i obiektów z blisko 6 tys. pokoi, co czyni ją drugą największą grupą hotelową w kraju i pierwszą z wyłącznie polskim kapitałem. Grupa współpracuje - jako franczyzobiorca - z sieciami hotelowymi, takimi jak Marriott International, Hilton International, Best Western Hotels and Resorts, InterContinental Hotels Group i Louvre Hotels Group.