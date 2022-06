Polski import z Rosji wzrósł dwukrotnie. Po wybuchu wojny jeszcze przyspieszył

W okresie styczeń-kwiecień 2022 roku import z Rosji do Polski wzrósł dwukrotnie w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku – wynika z danych o obrotach handlowych z zagranicą opublikowanych w środę przez GUS.

W pierwszych czterech miesiącach roku sprowadziliśmy z Rosji towary za 38,9 mld zł – o 104 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Import z Rosji wyrażony w euro wyniósł 8,5 mld euro (wzrost o 89,6 proc.), zaś w dolarach – 9,6 mld dolarów (wzrost 0 102,9 proc,).

Jeśli patrzeć tylko nominalnie na import z Rosji, to okazuje, się, że po wybuchu wojny jeszcze on przyspieszył. W pierwszych dwóch miesiącach roku (wojna wybuchła pod koniec lutego) sprowadziliśmy towary za 4,2 mld dolarów i 3,8 mld euro (a zatem mniej niż w następnych dwóch miesiącach).

Znaczna część tego wzrostu wynika oczywiście ze znacznie wyższych niż rok wcześniej cen surowców energetycznych - bo to one są głównym towarem, jakie sprowadzamy z Rosji, jednak jego skala nie wskazuje na to, by (przynajmniej do kwietnia) rosyjski import do Polski się zmniejszył. Na pewno zwiększył się strumień gotówki wypływający z Polski do państwa Putina.

Według niedawnego raportu Centrum Badawczego do spraw Energii i Czystego Powietrza (CREA). przez pierwsze 100 dni inwazji na Ukrainę Rosja zarobiła prawie 100 miliardów euro na eksporcie surowców energetycznych. Z informacji centrum wynika, że do UE trafiło 61 proc. rosyjskiego eksportu gazu ziemnego i ropy naftowej. Krajem, który kupił najwięcej paliw kopalnych z Rosji, były Chiny (12,6 mld euro), a tuż za nimi uplasowały się Niemcy (12,1 mld euro). Trzecie miejsce zajęły Włochy (7,8 mld euro), a zaraz za nimi Holandia z prawie taką samą kwotą.

Z danych CREA wynika, że Polska kupiła w tym czasie od Rosji surowce energetyczne o wartości 4,4 mld euro, to więcej niż np. Francja (4,3 mld euro) oraz Indie (3,4 mld euro).

