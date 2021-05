Polski Ład: będzie audyt wydatków publicznych ograniczający biurokrację

Będzie audyt wydatków publicznych ograniczający biurokrację, co umożliwi np. likwidację zbędnych instytucji, zwiększany ma być poziom bezpieczeństwa zadłużenia zagranicznego - to niektóre deklaracje zawarte w dokumencie Polski Ład, nowym społeczno-gospodarczym programie na okres pocovidowy.

W sobotę podczas konwencji programowej zaprezentowano tzw. Polski Ład, czyli nowy społeczno-gospodarczy program na okres pocovidowy, który firmują partie tworzące Zjednoczoną Prawicę.

W rozdziale publikacji "Budżet dla ludzi - minione 5 lat" podsumowano ostatnie pięć lat z punktu widzenia budżetu państwa. Wskazano, że dochody budżetu wzrosły z 289 mld zł w 2015 r. do 420 mld zł w 2020 r., co oznacza wzrost o 45 proc. W tym samym czasie dochody z podatku VAT wzrosły ze 123 mld zł do 185 mld zł, czyli o 50 proc. W przypadku dochodów z CIT wzrost wyniósł 57 proc.; w 2015 r. wyniosły one 26 mld zł, podczas gdy w 2020 r. - 41 mld zł.

"Skuteczniej egzekwujemy należności skarbowe. Ponad 22 mld zł zmalała luka VAT oraz o 11 mld zł spadła luka CIT w latach 2015-2018" - " - napisano.

Według autorów dokumentu przeciwdziałanie skutkom pandemii przyczyni się do znacznego wzrostu długu publicznego w relacji do PKB. "Jednocześnie nasza sytuacja makrofiskalna umożliwia nam dalsze wspieranie gospodarki w powrocie na ścieżkę wzrostu przez odłożenie w czasie głębszej konsolidacji finansów publicznych" - napisano.

Zadeklarowano, że w najbliższych latach rząd będzie prowadzić politykę utrzymywania udziału długu nominowanego w walutach obcych w długu Skarbu Państwa poniżej 25 proc. Zauważono, że zaangażowanie zagranicznych inwestorów w krajowe skarbowe papiery wartościowe (SPW) wynosi około 17,5 proc.

"Ryzyko nagłego odpływu z Polski kapitału zagranicznego jest ograniczone także z uwagi na wysoką dywersyfikację, zarówno instytucjonalną, jak i geograficzną, struktury nierezydentów. Na koniec czerwca 2020 r. krajowe SPW znajdowały się w portfelach inwestorów z 62 krajów. W strukturze podmiotowej zadłużenia wobec nierezydentów dominują inwestorzy instytucjonalni: banki centralne i instytucje publiczne" - poinformowano.

"Będziemy sukcesywnie zwiększać poziom bezpieczeństwa zadłużenia zagranicznego" - zapowiada Zjednoczona Prawica.

Autorzy zwrócili uwagę, że recesja w Polsce w 2020 r. należała do najpłytszych w Unii. Będzie to miało szczególne znaczenie w obecnych warunkach makroekonomicznych - m.in. dynamicznie rosnącego zadłużenia publicznego na świecie. Ponadto nadwyżka na rachunku obrotów bieżących, notowana jeszcze przed pandemią, dodatkowo przyczyni się do wzrostu makrofiskalnej stabilności Polski.

Wskazano na umiarkowany poziom zadłużenia w relacji do PKB. "Dług, mimo znacznego wzrostu w relacji do narodowego PKB, będzie o wiele niższy od średniej dla całej Unii Europejskiej. Powrót na ścieżkę wzrostu umożliwi szybką redukcję zadłużenia do PKB, co miało już miejsce w latach 2016-2019" - czytamy.

Zgodnie z publikacją, koszty obsługi długu - mimo jego wzrostu - powinny w najbliższych latach spadać. Przypomniano, że w Strategii Zarządzania Długiem Sektora Finansów Publicznych założono, że limity kosztów obsługi długu ulegną obniżeniu z 1,33 proc. w 2020 r. do 1,19 proc. w 2021 r. w relacji do PKB. W 2024 r. relacja kosztów obsługi długu do PKB obniży się do poziomu 0,75 proc.

Zapowiedziano audyt wydatków publicznych ograniczający biurokrację. "Wykorzystamy okres odbudowy po pandemii do zwiększenia efektywności instytucji publicznych, m.in. tworząc centra usług wspólnych dla celów kadrowo-płacowych i księgowych. Przyjrzymy się bliżej środkom wydatkowanym w administracji i wprowadzimy odpowiednie wskaźniki efektywności sektora publicznego" - zadeklarowano.

Wyjaśniono, że pozwoli to na przekierowanie finansów na cele najbardziej potrzebne lub "likwidację zbędnych instytucji dziedziczonych po poprzednich rządach".

Zaprezentowano także cztery Wskaźniki monitoringu Polskiego Ładu. Pierwszy to PKB na głowę, który - jak wskazano - w 2020 r. wyniósł w Polsce 77 proc. średniej unijnej, a w 2030 r. ma wynieść 100 proc. średniej dla UE. Wydatki publiczne na ochronę zdrowia, które w zeszłym roku wyniosły 5,03 proc. PKB mają w 2030 r. wynieść powyżej 7 proc. PKB. Deficyt mieszkaniowy, czyli liczba osób nieposiadająca własnego mieszkania ma spaść z 1,7 mln osób w zeszłym roku do 500 tys. w 2030 r. Natomiast poziom zatrudnienia liczony jako odsetek zatrudnionych w wieku 20-64 lat ma wzrosnąć z 73 proc. w 2020 r. do 80 proc. w 2030 r.

