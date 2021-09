Polski Ład będzie stymulował gospodarkę wychodzącą z pandemii

Szczególnie istotne w polskiej gospodarce odbudowującej się po pandemii koronawirusa będą inwestycje. Między innymi te dotyczące robotyzacji. Do tego i wielu innych wniosków doszli uczestnicy sesji "Gospodarczy plan dla Polski", która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Od pewnego czasu funkcjonujemy w realiach pandemii, a Polski Ład ma podtrzymać dalszy rozwój gospodarczy. Ma za zadanie wzmocnienie odbicia w gospodarce - podkreślił minister Tadeusz Kościński.

- Jeżeli chodzi o diagnozę przedstawianych problemów to mamy ją dobrze skonstruowaną, zależy jak szybko przejdziemy do działań - powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.



- Podstawowym problemem w gospodarce pozostaje brak inwestycji średnich i małych firm, służących zwiększeniu produktywności. Od roku 2014 tych inwestycji mamy zbyt mało - zaznaczył.



Zaznaczył przy tym, że warto podtrzymywać konsumpcję, która powoduje, że gospodarka się kręci. Minister wskazał również na dobrą kondycję finansów publicznych.



Zbigniew Jakubas, właściciel Grupy Kapitałowej Multico podkreślił, że przedsiębiorcy przede wszystkim liczą zawsze tylko na siebie. - Nie oczekuję cudów we wsparciu - przyznał Jakubas.



- Mam obawę, w jakim zakresie środki unijne będą napływały do Polski, bo jest pewne zamieszanie w tym zakresie. Obecnie wygląda na to, że wyższy podatek dotknie grupę kadr "dwanaście tysięcy złotych plus". Ta kwota powinna być wyższa, a wyższy podatek mogliby odprowadzać ci, którzy zarabiają kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wierzę, że ten model będzie elastyczny i że nie będzie "zafiksowany" raz na zawsze - dodał Zbigniew Jakubas.



Podkreślił, że chodzi o to, by na bieżąco można było poprawiać błędy, które mogą się przydarzyć przy wprowadzaniu licznych zmian.



- A wiadomo, że chcielibyśmy dołączyć do krajów inwestujących w nowe technologie i potrafiących je wykorzystywać - zaznaczyła Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.



Wskazała przy tym, że istotne będą inwestycje w zakresie cyfryzacji i robotyzacji.



- Polski Ład to program, który również mocno akcentuje transformację energetyczną.- Trafnie odnosi się on do wyzwań stojących przed polską gospodarką - zaznaczył Paweł Borys.

* Artykuł powstał na podstawie sesji "Gospodarczy plan dla Polski", która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

