Polski Ład i zmiany w podatkach. Od kiedy i kogo dotyczą

Polski Ład to ponad 400 stron dotyczących zmian podatkowych. 23 listopada 2021 roku regulacje zostały opublikowane w dzienniku ustaw, tydzień po tym, jak podpisał je prezydent. Podsumowujemy największe zmiany od podatników.

Ulga dla klasy średniej

(A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,

(A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł.

Nowe zasady rozliczania leasingu

Przedsiębiorca a rozliczanie z małżonkiem

Ulga na powrót

W związku ze zmianami w rozliczeniu składki zdrowotnej, ustawodawca zadecydował o wprowadzeniu tzw. ulgi dla klasy średniej. Ma ona zrekompensować skutki reformy. Nowa ulga ma zacząć obowiązywać w 2022 roku, dlatego będzie można ją wyliczyć dopiero w deklaracji składanej w 2023 roku. Przewidziano również, że będzie można skorzystać z niej miesięcznie.Uprawnionymi do skorzystania z ulgi będą osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej.Ulga nie będzie przysługiwać do kwoty przychodu brutto 68 411,99 zł i powyżej 133 692,01 zł.Kwota ulgi wyliczana będzie jako iloczyn przychodów (kwoty brutto) i odpowiedniego wskaźnika:Gdzie A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika przychodów.W ramach Polskiego Ładu mają zmienić się zasady wykupu leasingowego auta do majątku prywatnego. Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorca, który będzie chciał wykupić samochód, będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego i podatku VAT.W przepisach zmieniono również okres, w którym sprzedaż auta jest obciążona podatkami. Wcześniej wynosił on 6 miesięcy, teraz wydłużono ten czas do 5 lat – licząc od roku, po którym została opłacona ostatnia rata."Sposobem wyprowadzania pieniędzy z firmy na cele prywatne jest branie samochodu w leasing na firmę, a po spłacie rat wykupienie go nie do majątku firmy, tylko do prywatnego (część umów leasingowych to dopuszcza) i sprzedaż po upływie 6 miesięcy bez podatku. To działanie na granicy prawa. W innych krajach UE możliwe jest tylko wykupienie samochodu przez firmę, w rezultacie sprzedaż bez podatku jest możliwa dopiero po 5 latach" - podał resort finansów.W Polskim Ładzie zawarto również zmiany dotyczące wspólnego rozliczania małżonków. Od 1 stycznia 2022 roku nowe przepisy pozwolą na wybór wspólnego rozliczenia za rok, w którym zawarto małżeństwo.To oznacza, że nie trzeba będzie czekać na rozliczenie dopiero po wspólnym pierwszym roku, tylko w tym, którym zawarto akt. W przypadku przedsiębiorców zmiana będzie dotyczyć jedynie tych, którzy opodatkowują swoją działalność na zasadach ogólnych.W nowych przepisach podatkowych uwzględniono tzw. ulgę na powrót. Będzie ona miała formę zwolnienia od podatku. Z przepisów będą mogli skorzystać podatnicy, którzy wcześniej przez co najmniej 3 lata nie posiadali w Polsce miejsca zamieszkana dla celów podatkowych i postanowili przenieść do kraju swoją rezydencję podatkową.Jeśli spełni się określone w ustawie warunki, wolne od podatku będą uzyskiwane przez podatnika przychody ze stosunku służbowego czy umów o pracę, przychody z umów zleceń oraz przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.Suma przychodów zwolnionych od podatku nie będzie mogła przekroczyć 85 528 zł rocznie. Prawo do stosowania zwolnienia będzie przysługiwać podatnikowi przez 4 kolejno po sobie następujące lata. Dana osoba będzie mogła wybrać, czy ulgę rozliczy w pierwszym roku po przeprowadzce do Polski, czy w kolejnych latach.