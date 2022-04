Polski Ład jak serial dla widzów o mocnych nerwach

Konsekwencje wprowadzania rozwiązań Polskiego Ładu dla firm i dla rynku pracy oraz długofalowe zmiany w strukturze polskiego biznesu były tematem debaty „Polski Ład – wyzwania dla biznesu” podczas XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, który odbywa się w dniach 25-27 kwietnia.

- ZUS jest w trakcie poboru składek i myślę, że sytuacja jest bardzo dobra. Obawialiśmy się, jak płatnicy poradzą sobie z trudnymi przepisami. W marcu pobrane składki na ubezpieczenia społeczne, ale także na ubezpieczenie zdrowotne, według nowego reżimu, były na wysokim poziomie. Były większe o kilka procent w ujęciu miesiąc do miesiąca czy rok do roku. Na początku stosowania Polskiego Ładu wystąpiły problemy. Podjęliśmy jednak działania, które doprowadziły do zamierzonego efektu – mówiła Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Michał Lisawa, counsel w kancelarii Baker McKenzie, w trakcie debaty oceniał Polski Ład z perspektywy pracodawców. Zwracał uwagę na sposób wprowadzania zmian, który był przyczyną wielu kłopotów firm.

- Ostatnie miesiące dla pracodawców można porównać do serialu dla widzów o mocnych nerwach. Mieliśmy do czynienia z krótkimi konsultacjami i wprowadzeniem przepisów w ostatniej chwili. Prezydent podpisał ustawę w połowie listopada, pracodawcy mieli tylko półtora miesiąca, żeby dostosować się do nowych rozwiązań prawnych. Dostosowali się do nich, a już na początku roku pojawiło się rozporządzenie zmieniające zasady naliczania zaliczek - komentował Michał Lisawa. - Pracodawcy funkcjonowali w niepewności, co będzie dalej, mieli za mało czasu na przystosowanie się do zmian i ponieśli duże, związane z nimi koszty finansowe, a także poświęcili mnóstwo czasu na zrozumienie przepisów i edukację odpowiednich osób w firmie – zaznaczył.

