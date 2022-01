Polski Ład: księgowi są przerażeni, a to dopiero początek podatkowego chaosu

Obecny chaos dotyczący Polskiego Ładu wynika przede wszystkim ze zbyt szybkiego wprowadzenia nowych przepisów i braku

konsultacji społecznych. Rząd - zamiast ułatwić przepisy - dodatkowo je skomplikował, co znacząco utrudnia pracę przedsiębiorcom, ale także w ogromnym stopniu księgowym.

Polski Ład - najważniejsze zmiany

Jego zdaniem najbliższe miesiące mogą przynieść jeszcze większy chaos związany z implementacją przepisów Polskiego Ładu.- Możemy spodziewać się sporej liczby pozwów sądowych, w razie gdyby niedopłat wynikających z Polskiego Ładu nie rozwiązano na linii pracownik-pracodawca. Wówczas pewne grupy zawodowe mogą na drodze sądowej dochodzić zadośćuczynienia od Skarbu Państwa - wskazuje Zwyrtek.Z początkiem nowego roku weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza ten program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz progu podatkowego do 120 tys. zł.Jednocześnie znika ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) 9-proc. składki zdrowotnej. Zrekompensować ma to tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł brutto. Problem w tym, że zasady jej przyznawania są skomplikowane i pełne sprzeczności...Czytaj także: Choroby Polskiego Ładu. Czy będą dymisje?