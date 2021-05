Polski Ład ma szybko zmienić wieś i małe miasta

Polski Ład, czyli strategia przezwyciężenia skutków pandemii oraz gospodarczej odbudowy, diametralnie zmieni w ciągu najbliższych 10 lat wieś i małe miasta - zapowiedział w sobotę podczas prezentacji programu prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Czysta energia w domach

Centralizacja szpitali powiatowych

Dodatkowo rząd skupić się ma na przebudowie i modernizacji 50 tys. km dróg krajowych i 15 tys. km linii kolejowych, jak również "wielu tysięcy chodników i dróg rowerowych".Zgodnie z programem Polski Ład, drugim obszarem inwestycji będzie logistyka i transport, w tym nisko- i zeroemisyjny oraz elektryczny i wodorowy.Trzecim obszarem są usługi publiczne. - To tysiące nowych świetlic, w tym na terenach wiejskich. To także boiska - trzy tysiące zmodernizowanych boisk. Ale również bardzo wielkie inwestycje w ośrodki kultury, edukacji, szkoły i przebudowa wielu instytucji państwowych w taki sposób, by lepiej służyły obywatelom we wszystkich miejscach w każdej gminie, w każdym powiecie, w każdym województwie - wymieniał premier.Kolejnym obszarem jest cyfryzacja. - Doprowadzimy sieć szerokopasmową do miliona domów, które są jej dzisiaj pozbawione. To podniesie możliwości, także w zakresie pracy zdalnej. 5G to prawdziwa rewolucja cyfrowa. To też zadanie, które stawiamy sobie do wykonania w najbliższych latach – podkreślił szef rządu.Piątym obszarem, które wymienił premier są inwestycje w polskie domy, zwłaszcza na terenach wiejskich i gminach miejsko-wiejskich. - Mam tutaj na myśli tysiące dróg wodnokanalizacyjnych na tych terenach, które są ich pozbawione, a także finansowanie czystej energii, czyli m.in. współfinansowanie paneli słonecznych – wyjaśnił.Ostatnim, szóstym obszarem inwestycji ma być ciepłownictwo i czysta energia dla przemysłu i miast. - Dlatego z tych środków, które pozyskujemy z uprawnień do emisji CO2 utworzymy specjalny fundusz na remont, modernizację i budowę nowych ciepłowni w 120 mniejszych i większych miastach - podsumował Mateusz Morawiecki.Jak komentują założenia programu Polski Ład politycy związani z samorządem terytorialnym?- Prezes Kaczyński potwierdził dzisiaj decyzję o centralizacji szpitali powiatowych, które będą przejmowane od samorządów przez Agencję Rozwoju Szpitali - zwraca uwagę polityk i samorządowiec Dariusz Joński, poseł KO. - Część szpitali ma zadłużenie i trzeba je oddłużyć, ale mam wątpliwości co do założeń tego systemu. Szpitale były budowane i doinwestowywane przez powiaty przez ponad 20 lat, a przejmie je nowa agencja rządowa. I znów prezes jakieś instytucji centralnej będzie decydował, kto ma być dyrektorem szpitala, zaś urzędnik będzie podejmował decyzje dotyczące zakupów dokonywanych przez placówkę. Świeżo mamy w pamięci centralnie dokonywane zakupy respiratorów, których nie ma i maseczek, które nie nadawały się do użytku. A idea była taka, żeby z kompetencjami schodzić jak najniżej, do samorządów, aby ludzie podejmowali decyzje także w kwestii wydawania pieniędzy – przypomina poseł KO.- Aby ocenić propozycje PiS, trzeba poczekać na stosowne ustawy - dodaje Przemysław Koperski samorządowiec i poseł SLD. - Natomiast premier Morawiecki zapowiedział, że wydatki na zdrowie mają się zwiększyć do 7 proc. PKB w ciągu najbliższych sześciu lat. Tymczasem szpitale powiatowe w całej Polsce są w dramatycznej sytuacji i pieniądze im są potrzebne już teraz. Dla nas natomiast najistotniejszą sprawą jest w tej chwili sprawiedliwa dystrybucja funduszy europejskich pomiędzy mieszkańców Polski - komentuje poseł SLD.