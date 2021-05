Polski Ład: największy sukces Polski to redukcja ubóstwa i nierówności

Obszarem, w którym Polska odniosła w ostatnich latach największy sukces, jest redukcja ubóstwa i nierówności - napisano w dokumencie "Polski Ład", nowym społeczno-gospodarczym programie Zjednoczonej Prawicy na okres pocovidowy.

W dokumencie opisano politykę społeczno-gospodarczą Polski w latach 2015-2021. Wskazano przy tym na Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której celem było osiągnięcie poziomu 76-80 proc. zamożności społeczeństw europejskich. "To nam się udało i będziemy ten poziom podnosić przez skuteczną politykę gospodarczą" - podkreślono, powołując się na dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego, z których wynika, że w Polsce poziom ten wynosi 77 proc.

"Obszarem, w którym odnieśliśmy największy sukces, jest redukcja ubóstwa i nierówności, które w Polsce od 2015 r. udało się znacząco ograniczyć. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spadł z 23,4 proc. do 16,9 proc. - to o 3,1 pkt. proc. więcej niż zakładaliśmy. Spadła również wartość współczynnika Giniego, będąca miarą nierówności rozkładu dochodów w społeczeństwie (im niższa wartość, tym mniejszy stopień koncentracji i mniejsze zróżnicowanie dochodów). W 2020 r. współczynnik zmalał z 30,6 do 28, podczas gdy w Strategii za cel obrano wartość 30" - napisano w dokumencie.

Według autorów publikacji Polska rozpoczęła wychodzenie z pułapki średniego dochodu. Wyjaśniono, że od 2015 r. wynagrodzenia Polaków (według parytetu siły nabywczej) rosły najszybciej wśród krajów OECD. "Polacy mogli w 2019 r. kupić o jedną czwartą więcej produktów i usług niż w 2015 r." - wskazano.

Zwrócono uwagę na sukces eksportowy Polski, który jest dowodem wymiernych przewag konkurencyjnych, pozwalających na konsekwentny wzrost znaczenia naszej gospodarki na arenie międzynarodowej. Saldo obrotów towarowych i usługowych wzrosło w latach 2016-2020 o 474 mld zł.

"Dołączyliśmy do elitarnego grona 25 największych eksporterów świata, a eksport w Polsce rośnie od 2016 r. szybciej niż PKB. W trakcie pandemii właśnie eksport stał się jedną z tarcz chroniących polską gospodarkę. To również motor napędowy, który wspomoże jej odbudowę" - napisano.

Podkreślono, że polska gospodarka przechodzi kryzys lepiej niż większość gospodarek w Europie. "Pandemia koronawirusa wpędziła całą Europę w gospodarczą depresję, ale dzięki skutecznym działaniom stabilizacyjnym udało się nam ochronić polską gospodarkę przed zapaścią. Polska zakończyła trudny 2020 r. z czwartym najlepszym wynikiem gospodarczym w całej Unii Europejskiej" - czytamy.

Zaznaczono, że Polska znalazła się w gronie czterech państw UE, których finanse publiczne w ocenie Komisji Europejskiej pozostaną stabilne zarówno w perspektywie krótko, jak i długoterminowej.

Podkreślono także, że Polacy zarabiają najwięcej w Europie Środkowej - w 2019 r. zarabiali średnio niemal 32 tys. dol. rocznie (liczone parytetem siły nabywczej).

"To wyższy wynik niż w większości państw naszego regionu, które dominują w dolnej części zestawienia, a także państw z innych kontynentów. Wyprzedzamy kolejno: Estonię (30,3 tys. dol. rocznie), Czechy (29,2 tys. dol.), a także Litwę, Łotwę, Grecję, Chile, Portugalię, Węgry, Słowację i Meksyk.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl