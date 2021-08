Polski Ład. Składka zdrowotna w dół. Rząd może się ugiąć

Składka zdrowotna może ulec obniżeniu z 9 do 3 proc. Rząd może ugiąć się pod falą krytyki, ale dla wielu przedsiębiorców nadal nie będzie to obniżka podatków, tylko mniejsza podwyżka - oceniają eksperci podatkowi. Nowe rozwiązanie podobno leży na stole, ale nie jest jeszcze przesądzone. W dodatku obniżka składki zdrowotnej ma być tylko czasowe. Później stawka stopniowo ma wracać do zaproponowanych pierwotnie 9 proc.

Rząd zaproponował zmianę, która miała nie obniżać wynagrodzeń tzw. klasy średniej. Na niej zyskiwali jednak głównie zatrudnieni na umowie o pracę. Przedsiębiorcy nadal tracili z powodu zmiany, która zakładała likwidację odliczania składki zdrowotnej od podatku.

Zmiana na chwilę

Teraz, jak wynika z doniesień prasowych, wydaje się, że rząd wystraszył się krytyki i zamierza złagodzić jeden z najbardziej kontrowersyjnych elementów Polskiego Ładu - rozważa obniżenie składki zdrowotnej z 9 do 3 proc. Ale w zaproponowanych, nowych rozwiązaniach pozostałby niekorzystny dla przedsiębiorców mechanizm uniemożliwiający odliczanie kwoty opłacanej składki od podatku. Oznacza to, że dla licznej grupy przedsiębiorców obciążenia i tak będę większe w stosunku do sytuacji sprzed zmian, tyle że dotkną ich one w nieco mniejszym stopniu.



Według informacji płynących ze sfer rządowych, na które powołują się media, trwają rozmowy między premierem Morawieckim, ministrem finansów i kluczowymi politykami z Nowogrodzkiej. Efektem negocjacji może być scenariusz, zgodnie z którym składka zdrowotna spadnie w 2022 roku do poziomu 3 proc., ale w kolejnych latach będzie systematycznie rosnąć do 9 proc. Jest to więc zmiana tylko na chwilę - komentują eksperci podatkowi.



Jakie będą skutki powrotu do 9-proc. składki? Polski Ład ma w założeniach zwiększyć atrakcyjność etatów w stosunku do umów B2B. Obecnie obowiązuje stawka 9 proc., ale 7,75 proc. można odliczyć od podatku. PiS chce tę możliwość zlikwidować. Przedsiębiorców czeka więc nowy podatek w wysokości 7,75 proc. dochodu i im wyższe zarobki, tym wyższa danina. Nie zrekompensuje jej tzw. ulga dla klasy średniej, która przewidziana jest tylko dla pracowników etatowych.



Ogrom przedsiębiorców nie skorzysta również na podniesieniu kwoty wolnej czy progu podatkowego. Nie dotyczy to bowiem stosujących podatek liniowy. Jest ich już ponad 700 tys., podczas gdy 10 lat temu było ich mniej niż 400 tys. Polski Ład likwiduje zatem opłacalność podatku liniowego.



Bilans zysków i strat ukazuje kalkulator Polskiego Ładu, przygotowany przez międzynarodową firmę doradczą PwC. Zgodnie z nim, zyskają pracownicy etatowi, ale głównie mniej zarabiający. Przedsiębiorcy stracą niezależnie od wysokości zarobków. Przy dochodzie na poziomie 11 tys. zł miesięcznie strata sięgnie ponad 10 tys. zł rocznie. Oznacza to, że mniej więcej jedną pensję będą musieli oddać państwu w formie podatku.



Skorzystają także rozliczający się podatkiem liniowym, ale tylko ci, którzy prowadzą działalność okazjonalną lub dorywczą i zarabiają mniej niż 2 tys. zł miesięcznie. Obrazowo: według kalkulatora PwC, przedsiębiorca zarabiający 1000 zł miesięcznie zyska na Polskim Ładzie rocznie 1342 zł .

