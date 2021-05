Polski Ład zakłada ulgi dla mikrofirm, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw

Polski Ład to plan Prawa i Sprawiedliwości (PiS) na czas po pandemii. Będzie realizowany w 10 obszarach. Na nowy program PiS składają się: Plan na zdrowie, Uczciwa praca - godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska - nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia - czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia.

Skorzystają mikrofirmy

Benefity dla średnich przedsiębiorstw

Dla dużych firm i inwestorów

Traci klasa średnia

Jak podkreślił w trakcie konwencji prezentującej Polski Ład premier Mateusz Morawiecki, dzięki reformie wprowadzającej wysoką kwotę wolną od podatków, obniżone zostaną obciążenia dla 500 tys. firm, które osiągają dochody do 6 tys. zł miesięcznie. Najmniejsze firmy mają dzięki temu zaoszczędzić nawet 2 tys. zł rocznie. Będzie też ulga podatkowa zmniejszająca koszty wejścia na giełdę czy pewność opodatkowania w pierwszych latach inwestycji.- Polski Ład jest propozycją nowych rozwiązań, bardziej sprawiedliwych, a jednocześnie dających ogromny impuls do rozwoju, który będzie tworzył nowe, wysoko płatne miejsca pracy - powiedział premier.W programie zapowiedziano promowanie automatyzacji. Korzyścią dla rozwijających się, małych firm będzie tzw. ulga na prototypy. "Konstrukcja prototypu to często niezbędny, a jednocześnie bardzo kosztowny warunek pomyślnej komercjalizacji produktu. System podatkowy powinien wspierać wysiłki przedsiębiorców w tworzeniu prototypów" - zauważono w dokumencie opisującym Nowy Ład. Dodano, że koncepcja wzorowana jest na rozwiązaniach wprowadzonych we Francji.W ramach działań skierowanych do małych przedsiębiorstw uwzględniono rozwiązania prawne ułatwiające planowanie i realizację procesów sukcesyjnych. "W tym celu możliwe ma być zakładanie fundacji rodzinnych, wzorowanych na ich zagranicznych odpowiednikach. Mają one służyć zapewnieniu wielopokoleniowej sukcesji biznesu i akumulacji rodzimego kapitału. Będą także sprzyjać nowym inwestycjom oraz profesjonalizacji" – czytamy w dokumencie.Do programu wpisano też 2 mln euro ryczałtu ewidencyjnego. "Z początkiem 2021 r. weszły w życie zmiany, które podnoszą limit przychodów uprawniających do płacenia ryczałtu. Do tej pory limit ten wynosił 250 tys. euro. Zmiany objęły szerszą grupę wolnych zawodów, m.in. prawników, lekarzy, księgowych, inżynierów i tłumaczy" - napisano.Z kolei ulga konsolidacyjna ma zapewnić firmom impuls do szybkiego przeprowadzenia procesów konsolidacyjnych i zwiększania przewagi konkurencyjnej. "Efekt ten zostanie osiągnięty przez ulgę w podatku CIT" - podano.Przewidziano też ryczałt dla przychodów zagranicznych. "Jeśli nierezydent zdecyduje się przenieść swoją rezydencję podatkową do Polski, to od dochodów zagranicznych zapłaci stały ryczałt" - zapowiedziano."Program powrotu kapitału" to propozycja dla Polaków, którzy mają majątek lub ukryte dochody za granicą. W jego ramach, jak wyjaśniono, będzie można powrócić z majątkiem i dochodami bez obaw o wszczęcie postępowań w sprawie unikania opodatkowania.Ułatwienia dla średnich przedsiębiorstw zawierają ulgę na automatyzację i robotyzację, która ma zachęcić przedsiębiorców do inwestycji w bardziej efektywne, długoterminowe projekty rozwojowe.Innym rozwiązaniem dla firm średniej wielkości jest podatkowe wsparcie ekspansji zagranicznej. "Chociaż bezpośrednie wsparcie ekspansji nie jest możliwe, system podatkowy może uwzględniać wiele kosztów pośrednich tak, by firmy mogły się rozwijać na innych rynkach" - napisano.W dokumencie prezentującym Nowy Ład wymieniono też ulgę na IPO. Zwrócono uwagę, że wejście na rynek publiczny pozwala na szybki rozwój przedsiębiorstw, a podmioty działające na tym rynku "stanowią trzon krajowej gospodarki". Ulga podatkowa ma wpłynąć na zmniejszenie kosztów wejścia na giełdę.Do średnich firm skierowana jest również tzw. symultaniczna ulga IP-BOX i B+R. Jak wskazano, "wsparcie procesu działalności innowacyjnej musi przekładać się na możliwość jednoczesnego wykorzystania preferencji podatkowych" na kolejnych etapach procesu.Innym rozwiązaniem jest rozszerzenie estońskiego CIT dla większej liczby firm. Przypomniano, że ten model polega na przesunięciu momentu opodatkowania zysków spółki do czasu ich wypłaty. "Reforma weszła w życie w 2021 r. i będzie ewaluowana z perspektywą jej rozszerzenia" - zaznaczono. Oszacowano, że tylko w 2021 r. w portfelach firm ma zostać 5,6 mld zł.Dodatkowo przewidziano łatwiejszy dostęp do finansowania venture capital. "Dla zwiększenia zaangażowania venture capital na polskim rynku zostaną wyeliminowane istniejące bariery podatkowe, a także wdrożone rozwiązania, które w tym zakresie funkcjonują np. we Francji i Wielkiej Brytanii" - podano.Dla dużych przedsiębiorstw ułatwieniem mają być natomiast Interpretacje 590, czyli pewność opodatkowania w pierwszych latach inwestycji. Podkreślono, że jest to odpowiedź na potrzeby potencjalnych inwestorów, którzy potrzebują dokumentu wiążącego administrację podatkową.Kolejne rozwiązanie dla dużych firm to stworzenie w Ministerstwie Finansów centrum obsługi podatkowej inwestora, które ma być specjalnym biurem odpowiedzialnym za kontakty z inwestorami strategicznymi.Ponadto, program zakłada uproszczenia w zakresie cen transferowych, czyli "uproszczenie w rozliczaniu cen transferowych dla holdingów inwestujących w Polsce".Inna propozycja to wsparcie zatrudnienia innowacyjnych pracowników. Nawiązuje ona do konstrukcji stosowanej we Włoszech, gdzie koszty zatrudnianych naukowców można odliczać od podatku.Ułatwieniem dla dużych firm mają być też tzw. grupy VAT. Jak wyjaśniono, rozliczenia wewnątrz grup kapitałowych nie będą objęte podatkiem VAT. Ma to skutkować oszczędnościami finansowymi, niższymi kosztami obsługi, a przy tym uproszczeniem działalności analitycznej KAS.Z kolei "opcja opodatkowania VAT dla instytucji finansowych" ma być zachętą dla inwestycji w Polsce przez sektor finansowy. Zaznaczono, że rozwiązanie to funkcjonuje w wielu krajach UE."Polski Ład" zakłada też wprowadzenie ustawy o programach akcjonariatu pracowniczego. "W skali makro efektem będzie stworzenie mechanizmu sprzyjającego budowie silnej klasy średniej i unikaniu bądź ograniczaniu alokacji bogactwa narodowego jedynie w rękach nielicznych oligarchów" - czytamy w dokumencie. Natomiast w skali mikro to m.in. „zwiększenie możliwości inwestycyjnych i rozszerzenie źródeł pozyskania kapitału na cele rozwojowe spółek, zabezpieczenie spółek przed wrogim przejęciem czy likwidacją zakładu pracy”.W programie zwrócono też uwagę na ochronę podwykonawców. Zapowiedziano rozszerzenie pakietu ochrony podwykonawców przed nieuczciwymi praktykami przez utworzenie rachunku powierniczego, na który inwestor będzie wpłacał środki zabezpieczające wypłaty dla podwykonawców.Wskazano również na nowelizację ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz zapowiedziano "możliwość konfiskowania wykorzystanego do przestępstw mienia, które należy do osób trzecich".W pierwszych komentarzach dotyczących programu Nowy Ład dominują opinie, że aby móc ocenić propozycje Prawa i Sprawiedliwości trzeba poczekać na szczegóły dotyczące sposobów realizacji zaproponowanych rozwiązań.- Czekamy na szczegóły i projekty rozwiązań ustawowych. Pamiętajmy, że rząd do tej pory nie rozliczył się ze swojego poprzedniego, 5-letniego planu „Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju” - mówi Dariusz Rosati, ekonomista, poseł Koalicji Obywatelskiej. - Było w niej kilkanaście programów, które zrealizowano znacznie poniżej założonych celów. Obiecywano w nich przyspieszenie, wielkie inwestycje mające przybliżyć Polskę do najnowocześniejszych państw świata. Planowano PKB na mieszkańca na poziomie 78 proc. średniej unijnej, a najnowsze dane wskazują, że mamy tylko 72,5. Planowano dochód rozporządzalny gospodarstw domowych na jednego mieszkańca na poziomie 80 proc. średniej unijnej, a mamy 74 proc. Wskaźnik obciążenia demograficznego osobami starszymi był niecałe 23 osoby na 100 osób pracujących, a w tej chwili mamy ten wskaźnik na poziomie 28 osób, a prognozy wskazują, że za 10 lat będzie 36 osób. Stopę inwestycji rząd zakładał w wysokości 25 proc., a jest 17,2 proc. Miał być milion samochodów elektrycznych, 100 tys. mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus - przypomina ekonomista z KO.Zwraca uwagę na wysokie koszty realizacji Nowego Ładu, obejmującego wiele dziedzin życia.- W programie Nowy Ład proponowany jest słuszny wzrost dodatkowych wydatków na zdrowie do 60 mld zł w ciągu dwóch lat. Ma nastąpić podniesienie kwoty wolnej od podatków dla emerytur do 2,5 tys. zł, która obejmie prawie połowę emerytów i będzie kosztowała kolejne kilkanaście miliardów złotych. Jest obietnica gwarancji rządowych dla wkładów własnych na budowę mieszkań i wiele innych propozycji. Pobieżna analiza wskazuje, że koszty ich realizacji poniesie głównie klasa średnia: specjaliści, jednoosobowe działalności gospodarcze, małe i średnie firmy. A pamiętajmy, że zamożni Polacy mają większą możliwość wyprowadzenia się z dochodami z naszego kraju. W przypadku wysokiej klasy specjalistów, jak programiści, inżynierowie, czy ludzie zarabiający na patentach może nastąpić masowy ich odpływ za granicę – komentuje Dariusz Rosati.