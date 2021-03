Polski mocarz gier z problemami. A miał być hit

Cyberpunk 2077 wyprodukowany przez krajową spółkę CD Projekt Red mocno rozczarował graczy licznymi błędami w konsolowej wersji. W rezultacie kurs akcji zanurkował o blisko 50 proc., a za oceanem złożono pozwy zbiorowe inwestorów wobec spółki.

Szkoda i wina

Bierny zarząd? Firma się nie poddaje

– Jednocześnie podkreślić należy, że ustalenie, czy w danym konkretnym stanie faktycznym doszło do manipulacji kursem akcji, innymi słowy, czy informacje o produkcie były wprowadzające w błąd i w ten sposób wpływały na wycenę papierów wartościowych emitenta, należy do kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego. Brak takiego rozstrzygnięcia może znacząco utrudnić dowodzenie istnienia związku przyczynowego i wysokości szkody – wyjaśnia Aleksander Woźnicki.Kolejną, kluczową kwestią jest również samo wykazanie faktu poniesienia szkody i jej wysokości. Chwilowy spadek wyceny akcji nie może być bowiem w prosty sposób przełożony na zaistnienie szkody i jej wysokości.– Nie można zapominać, że w potencjalnym postępowaniu brana będzie również pod uwagę kwota, która została zapłacona przez inwestora za nabycie akcji, a sam fakt, iż inwestor poniósł stratę, może być rozstrzygany jako ryzyko immanentnie związane z inwestowaniem w papier wartościowy będący w obrocie oraz tym, że cena akcji ustalana jest w wyniku popytu i podaży, i może ulegać zmianie – wskazuje.Jak wskazuje Izabela Cybul-Gruba z kancelarii Graś i Wspólnicy Kancelaria Prawna, z dostępnych informacji wynika, że kancelarie reprezentujące inwestorów zarzucają zarządowi CD Projekt Red między innymi składanie fałszywych oświadczeń oraz zatajenie faktu braku możliwości korzystania z gry w pełni na systemach Xbox One oraz Playstation 4, co w konsekwencji miało doprowadzić do szkody podmiotów, które zainwestowały w akcje polskiego producenta gier.Zdaniem inwestorów zostali oni wprowadzeni w błąd poprzez wadliwą komunikację prowadzoną przez zarząd CD Projekt Red w zakresie przygotowania technicznego oraz należytej jakości produktu dla konsol starszej generacji.Kurs akcji polskiego producenta gier dzień przed premierą Cyberpunka 2077 wynosił 395,80 zł. Wobec wycofania gry ze sklepu, m.in. PlayStation Store, a także napływających negatywnych ocen graczy PlayStation 4, kurs CD Projekt spadł do kwoty 250 zł 22 stycznia 2021 r. Kurs akcji wykazuje w dalszym ciągu tendencję spadkową – aktualnie jeden papier wyceniany jest w okolicach 222 zł.– Wydaje się, że inwestorzy giełdowi opierają swoje powództwo na art. 415 kodeksu cywilnego. Obranie tego kierunku wiąże się z obowiązkiem wykazania przez powoda powstania szkody, zawinionego działania po stronie producenta gier oraz istnienia związku pomiędzy szkodą a zdarzeniem wywołanym działaniem tegoż podmiotu. Należy jednak pamiętać, iż przesłanką odpowiedzialności jest wina (umyślna lub nieumyślna) po stronie pozywanego. Wyzwaniem może okazać się wskazanie wysokości szkody, choćby z tego powodu, że cena akcji spółki jest wartością zmienną, niezwiązaną jedynie z wadami gry Cyberpunk 2077 – wyjaśnia Izabela Cybul-Gruba.Jak wskazuje Izabela Cybul-Gruba, zainteresowani dochodzeniem zapłaty na drodze postępowania cywilnego mogą wedle uznania wystąpić z pozwem indywidualnym albo dołączyć do pozwu zbiorowego. Warunkiem wystąpienia z pozwem zbiorowym jest utworzenie grupy składającej się z co najmniej 10 osób, których interesy zostały naruszone na tej samej podstawie prawnej.– Minusem postępowania grupowego jest konieczność ujednolicenia roszczeń przypadających na każdego powoda, co oznacza, iż w przypadku wygranej każdy z członków otrzyma tę samą kwotę od pozwanej spółki. Postępowanie grupowe może trwać zdecydowanie dłużej niż postępowanie zainicjowane powództwem indywidualnym, co związane jest m.in. z potrzebą wstępnego zadecydowania przez sąd o dopuszczalności postępowania grupowego czy wyznaczeniem przez sąd dodatkowego okresu do przystąpienia do grupy. Zaletą postępowania grupowego jest niższa opłata, która wynosi połowę opłaty przewidzianej w postępowaniu indywidualnym. Jest to 2,5 proc., zamiast 5 proc. dochodzonej kwoty, nie więcej jednak niż 200 tys. zł – analizuje prawniczka z kancelarii Graś i Wspólnicy Kancelaria Prawna.Izabela Cybul-Gruba dodaje, że inwestorzy nie chcący podejmować działań przeciwko spółce, której akcje kupili, mogą rozważyć wytoczenie powództwa na podstawie art. 486 k.s.h. o naprawienie szkody wyrządzonej spółce przez członków zarządu (tzw. actio pro socio).– Powództwo takie jest dopuszczalne, jeśli w terminie roku od ujawnienia szkody spółka pozostała bierna wobec naruszenia i nie skierowała w stosunku do członków zarządu pozwu. W postępowaniu sądowym akcjonariusz działa w swoim imieniu, ale na rzecz spółki, w stosunku do której szkoda została wyrządzona. Członkowie zarządu poniosą odpowiedzialność, jeśli na skutek ich zawinionego sprzecznego z prawem lub statutem działania lub zaniechania spółka poniosła szkodę – podkreśla Izabela Cybul-Gruba.W przestrzeni medialnej pojawiają się również rekomendacje złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 286 kodeksu karnego (tzw. oszustwo). Przestępstwo miałoby polegać na tym, że członkowie zarządu CD Projekt Red w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadzili inwestorów w błąd co do jakości gry, co doprowadziło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.– Wskazać należy, że dla przypisania odpowiedzialności za czyn oszustwa niezbędne byłoby wykazanie, że członkowie zarządu z pełną świadomością i celowo wprowadzili zawiadamiającego w błąd. W przypadku skazania, pokrzywdzony może domagać się również zasądzenia w wyroku karnym obowiązku naprawienia przez członków zarządu szkody. Niewątpliwą zaletą postępowania karnego jest brak opłaty za wszczęcie postępowania. Z uwagi natomiast na liczbę osób pokrzywdzonych oraz skomplikowany charakter sprawy, postępowanie może okazać się długotrwałe – ocenia Izabela Cybul-Gruba.Jej zdaniem kolejne pozwy przeciwko CD Projekt Red oraz niepochlebne opinie graczy niekorzystnie wpływają na reputację producenta, co w konsekwencji przekłada się na kurs akcji.– Na rozstrzygnięcia sądów w przedmiocie roszczeń przeciwko CD Projekt Red lub członkom zarządu spółki musimy jeszcze chwilę poczekać, natomiast, jak wynika z komunikatów spółki, nie poddaje się ona bez walki i już przygotowuje odpowiedź na kierowane roszczenia – podsumowuje Izabela Cybul-Gruba.